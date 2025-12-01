Priester Richard Hofer verstorben

Von: Ivd

Stuls – Im Alter von 88 Jahren ist gestern der Priester Richard Hofer in Stuls verstorben. Hofer wirkte unter anderem als Pfarrer in Lüsen, Truden, Radein, Plaus und Rabland. Der Trauergottesdienst für Richard Hofer wird diesen Donnerstag um 14.30 Uhr in Stuls gefeiert.

Richard Hofer wurde am 13. Juni 1937 in Stuls geboren und am 8. April 1962 in Lana zum Priester geweiht. Zwischen 1962 und 1971 wirkte er als Kooperator in Steinegg, Algund, Villnöß, St. Pankraz und von 1970 bis 1971 zudem als Kurat in St. Helena. Im Jahr 1971 wurde Hofer Pfarrer in Lüsen, wo er bis 1980 wirkte.

Von 1980 bis 1992 wirkte er als Pfarrer in Truden und zugleich von 1981 bis 1992 in Radein. Von 1992 bis 1996 war er Pfarrer in Proveis und Laurein, in der Folge bis 2012 Pfarrer in Plaus und Rabland.

Von 2012 bis 2017 war Hofer Pfarradministrator in Welsberg. Von 2017 bis 2021 war er Seelsorger in der Pfarrei Riffian. Seit 2021 war Hofer Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Hinterpasseier.

Den Trauergottesdienst für Richard Hofer feiert Bischof Ivo Muser am Donnerstag um 14.30 Uhr in Stuls.