PTH Brixen: Studienjahr 2025/26 eröffnet

Von: Ivd

Brixen – An der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) Brixen hat heute das neue Studienjahr begonnen. In seiner Ansprache betonte Dekan P. Martin M. Lintner die Bedeutung der Hochschule als Ort des Nachdenkens und der vertieften Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit. Gerade in kirchlichen und gesellschaftlichen Umbruchsituationen brauche es Studierende, die bereit sind, komplexe Entwicklungen aufmerksam wahrzunehmen.

In seinem Grußwort unterstrich Dekan Lintner, dass die aktuellen Umbruchphasen viele Menschen verunsichern. Es brauche Nachdenken und eine vertiefte Auseinandersetzung mit komplexen Themen. Er ermutigte die Studierenden, sich Zeit dafür zu nehmen und das Studium nicht auf das notwendige Minimum zu beschränken: „Es soll ein vertieftes Eintauchen in die Themen ermöglichen – im Gespräch mit Lehrenden wie auch mit den Mitstudierenden.“

Bischof Muser: Laute Zeit braucht Momente der Stille

Während Dekan Lintner die Studierenden dazu ermutigte, sich Zeit für das vertiefte Nachdenken zu nehmen, knüpfte Bischof Ivo Muser in seiner Predigt an diese Haltung an und hob die Bedeutung des Schweigens hervor. Er erinnerte daran, wie notwendig in einer „lauten Zeit“ Momente der Stille und des Innehaltens sind. Worte hätten nur dann Gewicht, wenn sie aus der Vertiefung heraus gesprochen würden. Der heilige Bruno, dessen Gedenktag am 6. Oktober gefeiert wird, mahne: „Das Schweigen, um das es ihm geht, trägt uns auf: Sei diskret! Tritt zurück! Gehe verantwortungsvoll, behutsam, ehrfürchtig mit dem Wort um. Deinetwegen. Der Menschen wegen. Gottes wegen.“ Muser machte deutlich, dass Kirche und Studium vom Wort leben, dass dieses Wort aber nur dann Orientierung geben kann, wenn es vom Schweigen, vom Hinhören und vom Reflektieren getragen ist.

80 Studierende in drei Studiengängen

Im Studienjahr 2025/26 sind an der PTH Brixen insgesamt rund 80 Studierende eingeschrieben, darunter sechs Erstsemestrige. Angeboten werden die drei Studiengänge Katholische Fachtheologie, Religionspädagogik und Philosophie.

Die PTH Brixen versteht sich als wissenschaftliche Hochschule, die Philosophie und Theologie in Forschung und Lehre verbindet. Darüber hinaus engagiert sich die PTH in nicht-akademischer Weiterbildung, etwa über die Brixner Theologischen Kurse, die sich an theologisch Interessierte wenden und über Grund- und Aufbaukurse hinaus Spezialkurse (Pluskurse) anbieten.

Ein weiteres Profilfeld ist die empirische Werte- und Religionsforschung, etwa in Studien zur Spiritualität, Nachhaltigkeit und religiösen Einstellungen im alpinen Raum. Auch Kooperationen und öffentliche Vortragsreihen zählen zum Angebot der PTH.