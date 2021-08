Girlan – Das Freizeitangebot „Radeln ohne Alter“ bringt Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung vom Jesuheim raus ins Grüne

Angelehnt an das europäische Projekt „Radeln ohne Alter“ das spezielle Räder für Senioren entwickelt hat, ist es der Stiftung St. Elisabeth gelungen, die speziellen Seniorentaxis nach Südtirol zu holen, um den Menschen in den Pflegeeinrichtungen eine besondere Freude zu bereiten. Nach einem gelungenen Start dieses Pilotprojektes im Grieserhof in Bozen und in Martinsbrunn in Meran konnte nun auch im Jesuheim ein Fahrrad-Taxi seinen Dienst aufnehmen.

„Unser Ziel ist es, den Bewohnern eine attraktive Freizeitaktivität zu ermöglichen und Ihnen ein Gefühl von Freiheit, Teilhabe und Nähe zu schenken. Wir werden richtig Gas geben, sprich in die Pedale treten“, sagt Christian Januth, Verwaltungsleiter im Jesuheim. Das Seniorentaxi soll nun so oft als möglich genutzt werden und Ausflüge ins Grüne, nach Montiggl oder ins Dorf ermöglichen.

„Es ist ein starkes Signal, ein Ja zum Leben. Frische Luft, Ausflüge, Erinnerungen aufleben lassen – all das kann nun mit dem Seniorenrad zur Aktivierung der Heimbewohner und fröhlichen Momenten beitragen“, betont Pflegedienstleiterin Alexandra Latschrauner.

Die Kosten für das Fahrrad konnten durch einen Landesbeitrag und Sponsoren abgedeckt werden. Ein besonderer Dank gilt den Firmen, Electro Universal, der Reinigungsfirma Franceschini, dem Unternehmen Heizungsbau für das Sponsoring. Die Heimbewohner sind jedenfalls begeistert und das Taxi ist schon im Überetsch unterwegs.

Radfahrten als Abenteuer, bei dem Erinnerungen aufleben und viel Freude bereiten – denn jeder hat ein Recht

auf Wind in den Haaren.