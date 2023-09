Region investiert in die Jugend und die aktive Bürgerschaft

Bozen/Trient – Aktive Bürgerschaft und soziale Inklusion unter den Jugendlichen sollen gefördert werden. Das ist Ziel des auch dieses Jahr von der Region Trentino-Südtirol geförderten und vom Erasmus-Programm der EU finanzierten Projekts „Schools Beyond Regions and Borders – Active Citizenship for Tomorrow’s Europe (SBRB)“. An dem Projekt nehmen 20 Oberschulen aus sieben europäischen Ländern – Österreich, Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien und Spanien – teil.

Die teilnehmenden Schulen sollen Bildungs- und Ausbildungsaktivitäten umsetzen, bei denen die Schülerinnen und Schüler sich mit den Themen Freiwilligenarbeit, aktive Bürgerschaft und Sensibilisierung für Menschenrechte auseinandersetzen. Schulen aus Trient, Rovereto und Val di Fassa haben bereits an dem Projekt teilgenommen.

Das Projekt umfasst Seminarreihen zu Themen von allgemeinem Interesse für alle Schulen, zum Beispiel die Europäische Union, die Klimakrise und die Zukunft der Demokratie. Für jeden Themenbereich werden den Schülerinnen und Schülern vier bis fünf Seminare in englischer Sprache angeboten, die an einem Nachmittag pro Monat online von Professoren oder Fachleuten gehalten werden, mit denen die Schülerinnen und Schüler interagieren können. Im Anschluss an diese Momente der gemeinsamen Reflexion werden dann in jeder Partnerschule einige besondere Themen unter Anleitung der Lehrkräfte der verschiedenen Schulfächer wieder aufgegriffen und vertieft. Am Ende soll ein Produkt entstehen (ein Video, ein Interview, eine Infografik), das auf Italienisch, Deutsch und Englisch übersetzt und anderen Schulen und Pädagogen und Pädagoginnen zur Verfügung gestellt wird.

Allgemeines Ziel des Projektes ist es, durch den Austausch von Kenntnissen und bewährten Verfahren zum Thema Bildung zur aktiven Bürgerschaft das Miteinander und das gegenseitige Verständnis zwischen europäischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften zu fördern. Zu den spezifischen Zielen gehören das Bereitstellen von qualitativ hochwertigem Lehrmaterial für den Unterricht zum Thema aktive europäische Bürgerschaft an den Oberschulen, die Förderung des gegenseitigen Kennenlernens und des Dialogs zwischen Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und unterschiedlicher Herkunft sowie die Förderung des Fremdsprachenerwerbs und der Gelegenheiten zu Begegnungen und Freundschaften unter den Jugendlichen, die in Grenzregionen verschiedener Länder leben, wie zum Beispiel in der Euregio.

Diesbezüglich umfasst das Projekt auch eine Reihe von zusätzlichen Veranstaltungen und Initiativen, darunter der Schüler- und Lehreraustausch unter den teilnehmenden Schulen, Tandem-Projekte zur Vertiefung der italienischen und deutschen Sprache in den Schulen der Region und Treffen mit Körperschaften und Institutionen der Region.

Ein Schlüsselmoment für das Projekt SBRB und die teilnehmenden Schulen ist das „Plenary Meeting“, auf der sich Abordnungen von Schülern und Schülerinnen und Lehrkräften persönlich begegnen. Die Schüler und Schülerinnen präsentieren ihre Arbeiten und alle Teilnehmenden haben Gelegenheit, neue Aktivitäten zu planen und gemeinsame Projekte zu entwickeln. Es wurden bereits zwei Plenary Meetings organisiert, eins in Meran im Oktober 2021 und das andere im Amtsgebäude der Region im Mai 2023.