Religionslehrer: Berufsbegleitende Ausbildung

Brixen – Die Philosophisch-Theologische Hochschule in Brixen startet mit dem kommenden Wintersemester eine berufsbegleitende Ausbildung zur Religionslehrerin beziehungsweise zum Religionslehrer. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 15. Juli 2020.

„Wir brauchen Religionslehrer und Religionslehrerinnen für die Schulen im Land, die die vorgesehene theologische Ausbildung mitbringen“, stellt Markus Felderer, der Leiter des Amtes für Schule und Katechese am Bischöflichen Ordinariat, kurz und bündig fest. „Deshalb begrüßen wir die geplante berufsbegleitende Ausbildung an der Hochschule in Brixen sehr. Und weil wir“, so Felderer weiter, „in den letzten Jahren immer wieder beobachten konnten, dass Religionslehrer und Religionslehrerinnen, die erst später in den Unterricht einsteigen, äußerst wertvolle Arbeit leisten, ist dieses Angebot nicht nur wichtig, sondern auch gut – gut für die zukünftigen Schüler und Schülerinnen sowie für den Religionsunterricht als Fach insgesamt.“

Die berufsbegleitende Ausbildung zum/zur Religionslehrer/in ist ein außerordentliches Lehrangebot an der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) in Brixen. Der Studiengang schließt mit der Verleihung des Bakkalaureates in Theologie, das zum Religionsunterricht an allen Schulstufen des Landes befähigt. Die Absolvent/innen können nach ihrem Abschluss in Brixen an der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck

den Master in katholischer Religionspädagogik erwerben. Zielgruppe der Ausbildung sind Interessierte, die schon im Religionsunterricht stehen und sich nachqualifizieren wollen, aber auch Frauen und Männer, die sich beruflich umorientieren möchten.

Die Ausbildung beginnt, so die PTH, mit dem kommenden Wintersemester, zum 01. Oktober 2020. Der Studienplan selbst ist so ausgelegt, dass die Absolvent/innen parallel zum Studium einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen oder ihren Aufgaben in der Familie nachkommen können. Die Vorlesungen werden auf zwei Wochentage, sprich Montag und Freitag, und in Blockveranstaltungen komprimiert. Einige Lehrinhalte decken die

Studierenden auch über Fernstudium ab. Um den Studierenden entgegenzukommen, ist der Studienplan nicht wie üblich auf fünf, sondern auf insgesamt sechs Jahre ausgelegt. Voraussetzungen für die Inskription sind ein Mindestalter von 26 Jahren und ein Maturaabschluss. Auch ist ein Zulassungsverfahren vorgesehen, das aus einem

schriftlichen Zulassungstest und einem Zulassungsgespräch besteht, beides soll im August/September 2020 stattfinden. Interessierte können ab sofort im Dekanat der Philosophisch-Theologischen Hochschule nähere Informationen einholen. Anmeldefrist ist der 15. Juli 2020.