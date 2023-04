‘s Musigkischtl XXL: Projekt läuft an neun Grundschulen

Bozen – Ziel des Musikprojektes “Musigkischtl XXL” ist es, die Neugierde für Volksmusik zu wecken und diese als Einheit von Lied, Musik und Tanz zu thematisieren und zu vermitteln. Den insgesamt neun Klassen beziehungsweise Grundschulen, die für eine Teilnahme am Projekt ausgewählt wurden, ist jeweils ein Referententeam zugewiesen worden.

Musikantinnen, Musikanten und Tanzleitende erarbeiten gemeinsam mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern verschiedene Lieder, Tänze und instrumentale Begleitung zu ausgewählten Themenschwerpunkten rund um Brauchtum und Volksmusik. Mehrere gemeinsame Treffen hatten die Nachhaltigkeit im Blick und ermöglichen, auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Ein wichtiger Teil des Projektes ist die jeweilige Abschlussveranstaltung.

Kontakt zu Dirndl und Lederhose

An einigen Grundschulen läuft das Projekt noch, in Sterzing, Girlan, Schenna, St. Sigmund und Bozen ist es bereits abgeschlossen. Die Rückmeldungen seien sehr positiv, heißt es aus dem Referat Volksmusik der Landesmusikschuldirektion. “Das Projekt ‘Musigkischtl XXL’ bereicherte die Kinder um vielfältige und grundlegende Einblicke in unsere Tradition und Kultur. Besonders interessant war dabei auch der Gesang im Dialekt, der in diesem mehrsprachigen Kontext an der Schule sonst oft zu kurz kommt. Auch der Kontakt zu Dirndl und Lederhose war für viele eine unvergessliche Erfahrung”, meldeten die Lehrpersonen an der Goetheschule in Bozen zurück.

Renate Schwärzer ist lange schon als Referentin beim “Musigkischtl” dabei und freut sich zu sehen, “wie Kinder Freude am Volkslied und am Volkstanz finden, aber auch am Dialekt und an der Kleidung, vor allem Kinder mit Migrationshintergrund. Es ist eine wertvolle Sache, die wir machen!”

Volksmusik, Volkslied und Volkstanz

Manuela Cristofoletti vom Referat Volksmusik ist überzeugt: “Das ‘Musigkischtl’ leistet einen wichtigen Beitrag zur Wertschätzung eigener regionaler Werte und Traditionen und ist gleichzeitig als wichtiger Brückenbauer zwischen den Kulturen zu sehen. Volksmusik, Volkslied und Volkstanz sind regionale Ausdrucksmittel, die in diesem Kontext vor allem gemeinschaftsstiftend wirken.”

Das Projekt “s Musigkischtl” folgt auf das Projekt “Wir singen unsere Lieder”, das bereits im Schuljahr 1997/1998 in den Grundschulen Südtirols startete. Heute ist es in einem umfassenden Konzept eingebettet, das sich zum Ziel setzt, die musikalische Volkskultur in Kindergarten und Schule zu verankern und zu fördern. Unter dem Namen “‘s Musigkischtl” werden auch didaktische Materialien zur Verfügung gestellt und gezielte Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte und Lehrpersonen angeboten.

Projektträger sind heute wie damals die Deutsche Bildungsdirektion, das Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschule, der Südtiroler Volksmusikverein und die Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol.