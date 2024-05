Scheckübergabe von Veritatem Quaerens an “Olga”

Von: mk

Toblach – Am 20. Mai wurde in den Räumlichkeiten des Vereins “Olga” in Toblach der Scheck vom Innichner Bildungsverein Veritatem Quaerens an die Oberpustertaler Lebensmittelausgabe (OLGA) über 1000 Euro an Präsident Celso De Martin übergeben.

Die erfolgreiche Teilnahme am Innichner Marktlfest 2023 ermöglichte diese großzügige Spende, so der Präsident von Veritatem Quaerens, Matthias von Wenzl. Die Idee dazu kam von Martin Taschler, der neben seiner Funktion als Sprengelleiter des Sozialsprengels Hochpustertal auch bei Veritatem Quaerens tätig ist.

Sichtlich begeistert von der Tätigkeit der Lebensmittelausgabe zeigte sich auch Thomas Crepaz, Schriftführer des Innichner Vereins und einer der Hauptorganisatoren des Marktlfeststandes des Vereins. „Es ist schön, wenn man der Gesellschaft auch wiederum etwas zurückgeben kann“, so Crepaz.

Celso De Martin bedankte sich herzlich für die großzügige Spende und führte die Anwesenden anschließend durch die Räumlichkeiten des Vereins, um ihnen einen tieferen Einblick in die wichtige Arbeit der Lebensmittelausgabe zu geben.

“Veritatem Quaerens” – “die Wahrheit suchend” – ist der Name und gleichzeitig der Leitsatz des im Jahr 2021 gegründeten Vereins. Getrieben von der Untätigkeit in der vorherrschenden Klimakrise und der Verbreitung von Fake-News im Zuge der Covid-19-Pandemie haben sich mehrere aktive und ehemalige Studierende aus dem Raum Puster- und Eisacktal zusammengeschlossen, um den Verein ins Leben zu rufen.

Ziel des Vereins ist es, einen sprachgruppenübergreifenden, öffentlichen Meinungs- und Wissensaustausch anzuregen sowie zu gesellschaftsrelevanten Themen im naturwissenschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich Stellung zu nehmen. Dies versucht der Verein unter anderem durch Vorträge in Schulen, Bibliotheken und Gemeindesälen im oberen Pustertal zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.veritatemquaerenseo.it.

“Olga”

Gestartet sind die Freiwilligen mit dem Projekt „Olga“ im März 2018. Während die Inanspruchnahme anfangs nur zögerlich angelaufen ist, kommen inzwischen über 30 bedürftige Personen regelmäßig, um sich ein Lebensmittelpaket aushändigen zu lassen. Derzeit helfen rund 30 Freiwillige bei „Olga“ mit. Zu ihren Auf-gaben zählen neben der allgemeinen Organisation der Ausgabestelle auch die Verteilung der Lebensmittel während der Öffnungszeiten sowie die Abholung der gespendeten Waren.