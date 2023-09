Schloss Rechtenthal hat zweifaches JubilÃ¤um gefeiert

Tramin – Die Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal in Tramin bietet Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräften Fortbildungen mit vielfältigen Anregungen für zeitgemäßen Unterricht an. Seit 25 Jahren wird sie von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion geführt. Anlässlich der Jubiläumsfeier, die am Freitag, 8. September stattfand, unterstrich die Direktorin der Pädagogischen Abteilung, Gertrud Verdorfer, dass die Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal vor allem ein Ort der Begegnung und des Lernens sei.

“Fortbildungsangebote richten sich nach den Kriterien lernwirksamer Bildungs- und Unterrichtsarbeit. Sie sind auf den Erwerb und die Sicherung von Kompetenzen ausgerichtet, die junge Menschen brauchen, um sich in der Welt zu orientieren, Fragen zu stellen, eigene Antworten zu suchen und in der Gesellschaft ihren Platz zu finden”, betonte Verdorfer. In die gleiche Kerbe schlug Bildungsdirektor Gustav Tschenett in seinen Grußworten bei der Veranstaltung, bei der auch Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner anwesend war.

Inspirierende Atmosphäre für Seminare und Events

Daniel Mascher, Mitarbeiter der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion und Vorstandsmitglied des Südtiroler Burgeninstituts, erzählte die bewegte Geschichte des Schlosses Rechtenthal, von seiner Gründung vor 200 Jahren bis zur heutigen Nutzung als Fortbildungsakademie. Monika Oberhofer, die erste Leiterin der Akademie, erinnerte an die Anfänge. Karin Tanzer, die aktuelle Leiterin des Referats Fortbildung an der Pädagogischen Abteilung, berichtete von der hohen Auslastung der Seminarbereiche. In Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt seien notwendige Restaurierungsarbeiten vorgenommen worden, damit das Schloss modern ausgestattet sei und seinen Charme bewahre, so Tanzer.

Jährlich zwischen 12.000 und 14.000 Seminarteilnehmende

Die Fortbildungsakademie bietet sieben Seminarräume, ein Restaurant, 28 Zimmer mit 40 Betten und einen Weinkeller. Jährlich beherbergt sie zwischen 12.000 und 14.000 Seminarteilnehmende, darunter hauptsächlich Lehrpersonen, Pädagoginnen und Pädagogen aus dem Inland, aber auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Verschiedene Landesämter, Betriebe, Vereine haben ebenfalls die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen auf Schloss Rechtenthal abzuhalten.

Seit 2014 wird der Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb von der Sozialgenossenschaft Renovas geführt, die die Integration benachteiligter Personen in die Arbeitswelt fördert.