Schnell und einfach zur passenden Chorliteratur

Von: mk

Bozen – Mit frischen Ideen und praxistauglichen Empfehlungen unterstützt der Verband der Kirchenmusik Südtirol (VKM) Chorleiterinnen und Chorleiter bei der Auswahl von geeignetem Notenmaterial für das Kirchenjahr. Im Rahmen der jährlichen Literaturtagung wurden wieder Chorwerke aus verschiedenen Epochen präsentiert, sorgfältig ausgewählt und speziell auf die Bedürfnisse der Südtiroler Kirchenchöre abgestimmt.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Vorstellung am Samstag standen neue Messvertonungen sowie vielseitige Sammlungen. Veranstaltungsort war die Radiokapelle im Haus St. Benedikt im Kloster Muri Gries in Bozen. Durch den Nachmittag führte Heinrich Walder, Vorsitzender des VKM, ehemaliger Professor für Kirchenmusik am Konservatorium in Bozen und langjähriger Domkapellmeister in Brixen. Mit Hintergrundwissen, hilfreichen Praxis-Tipps und einem Gespür für die Umsetzbarkeit der Stücke gestaltete er die Präsentation für die Teilnehmenden besonders wertvoll. Über 70 Chorleiterinnen und Chorleiter aus ganz Südtirol nahmen an der Tagung teil.

Zwar erleichtert das Internet die Notensuche heute erheblich, gleichzeitig wächst die Zahl an Neuerscheinungen jedes Jahr weiter. Gerade dadurch wird es zunehmend anspruchsvoller, den Überblick zu bewahren und wirklich passendes Material für die eigene Chorarbeit zu finden. Um die Auswahl zu erleichtern und mehr Zeit für das gemeinsame Musizieren zu schaffen, stellt der VKM jährlich eine gezielte Sammlung an Empfehlungen zusammen.

Die ausgewählten Werke wurden in unterschiedlichen Besetzungen von einem 15-köpfigen Ensemble unter der Leitung von Heinrich Walder vorgestellt. Walder sprang kurzfristig für den erkrankten Kirchenmusikreferenten Dominik Bernhard ein, der die Stücke für die Präsentation zusammengestellt hatte. An Orgel und E-Piano begleitete Manuel Schiabello. So konnten die Teilnehmenden die Werke nicht nur auf dem Papier kennenlernen, sondern unmittelbar auch klanglich erleben.

„Unter den vorgestellten Werken befinden sich jedes Jahr Raritäten und musikalische Schätze, die sonst nicht im Handel erhältlich sind“, betont Heinrich Walder. Ein weiterer Vorteil für die Mitgliedsvereine: Bei einer Bestellung über den VKM erhalten sie einen Notenrabatt auf die im Rahmen der Tagung vorgestellten Werke.

Die Literaturtagung des Verbandes der Kirchenmusik ist damit ein wichtiger Treffpunkt für Chorleiterinnen und Chorleiter, die neue Impulse für das Kirchenjahr suchen. Darüber hinaus bietet der VKM seinen Mitgliedern das ganze Jahr über musikalisch-liturgische Beratung im Verbandsbüro. Unter anderem steht dafür eine Studienbibliothek mit über 65.000 Titeln zur Verfügung.