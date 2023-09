Schützendelegation in Cittadella im Veneto

Cittadella – Seit vielen Jahren ist der Südtiroler Schützenbund durch die ArGe IATZ in ganz Europa mit freiheitsstrebenden Völkern in regem Austausch und ein gern gesehener Gast auf den verschiedenen Veranstaltungen der einzelnen Organisationen – so auch am vergangenem Wochenende, als eine Delegation von Schützen aus Welsch- und Südtirol, von der „Raixe Venete“ nach Cittadella eingeladen wurde, um an deren Jubiläum „20 Jahre Festa dei Veneti“ mitzuwirken.

Das außergewöhnliche Rahmenprogramm der „Festa die Veneti“ überraschte manch eingesessenen Schützen, der von den vielfältigen Angeboten an den beiden Festtagen mehr als begeistert heimkehrte. Zwischen Vorstellungen über venetische Prosa und Poesie, verschiedene musikalische Einlagen unterschiedlichster Richtungen ausschließlich in venetischer Sprache (Lingua Veneta), von klassisch über Oper und traditioneller Musik bis zum Rap/Hip Hop – und darunter ein gut besuchter Stand der ArGe IATZ, der als Bindeglied der beiden Kulturen fungierte.

Am Sonntag marschierten dann Traditionsverbände aus ganz Venetien zusammen mit der Schützendelegation durch den historischen Ortskern von Cittadella. Der Höhepunkt war die anschließende Fahnenhissung mit Ehrensalve auf dem Hauptplatz. Dass auch im Veneto eine Ehrensalve mit richtigen historischen Waffen abgefeuert wird, und das sogar mit Waffen im Originalzustand, erstaunte dann erneut manch einen Tiroler. Mit viel Enthusiasmus wurden die Grußworte und Reden aus nah und fern, so auch jene auf Deutsch und Ladinisch vom Ladiner Mjr. Andreas Kostner von den Teilnehmern aufgenommen.

Durch den Austausch mit verschiedenen Politikwissenschaftlern, Historikern und Schriftstellern sowie Vertretern der verschiedenen Organisationen und Politikern am Stand der Schützen konnte die Delegation der beiden Schützenbunde wertvolle Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Die ArGe IATZ wird auch weiterhin versuchen, so gut wie möglich mit anderen europäischen Völkern zusammen zu arbeiten. Weitere Treffen, auch in größerem Ausmaß, sind bereits geplant, da der Südtiroler Schützenbund auch Gründungsmitglied der Internationalen Kommission für europäische Völker (ICEC) ist.