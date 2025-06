Schützenkompanie Salurn restauriert Herz-Jesu-Bild

Von: Ivd

Salurn – Die Schützenkompanie Salurn über das Die Herz-Jesu Fest: „Die Herz-Jesu-Tradition hat für Tirol nicht nur eine kulturhistorische Bedeutung, sie ist auch nach wie vor fest im gesellschaftlichen Leben verankert.“

„Dies findet auch Ausdruck in zahlreichen sakralen Kunstwerken, die dem Herzen Jesu gewidmet sind“, so die Kompanie weiter. Auch die Salurner Pfarrkirche verfügt über ein Herz-Jesu-Gemälde. Dies wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts, also relativ zeitnahe nach dem Herz-Jesu-Gelöbnis von 1796, gemalt, wohl um 1830. Es handelt sich dabei um ein Ölgemälde auf Leinwand, dessen Künstler nicht bekannt ist, deren künstlerischer Wert jedoch als hoch eingestuft wird. „Leider haben die letzten beiden Jahrhunderte dem Bild ziemlich zugesetzt. Wie bei Ölgemälden üblich, so hat sich eine schwarze Schicht auf ihm gebildet.“

Die Schützenkompanie hat es sich zum Ziel gesetzt, eine fachkundige Restaurierung vornehmen zu lassen, um das Kunstwerk auch für künftige Generationen zu erhalten. Federführend daran beteiligt waren die Schützen Thomas Pomarolli, Adolf Montel und Hauptmann Arno Mall. Durch finanzielle Beiträge der Raiffeisenkasse Salurn sowie des Landesdenkmalamtes konnte die Restaurierung finanziert werden.

Anlässlich der Herz-Jesu-Prozession 2025 wurde das Bild geweiht. Zu diesem Anlass trug der deutsche Kirchenchor die „Deutsche Herz Jesu Messe“ vor, die Musikkapelle Salurn begleitete Prozession und Messe und die Schützenkompanie Salurn feuerte unter Hauptmann Arno Mall die Ehrensalve ab.