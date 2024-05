“Scuol Classics – Alle Menschen werden Brüder”

Von: ka

Scuol(CH) – Das Golden Gate Symphony Orchestra aus San Francisco präsentiert Mitte Juni unter der Leitung des Bündners Urs Leonhardt Steiner die letzte vollendete Sinfonie von Ludwig van Beethoven in Scuol. Mit dabei sind Sängerinnen und Sänger aus dem Dreiländereck. Erstmals wird die Ode an die Freude in romanischer Sprache aufgeführt.

Was sich der Verein «Scuol Classics» vorgenommen hat, gab es im Kanton Graubünden noch nie: Im Jubiläumsjahr «500 Jahre Freistaat Graubünden» wird die Neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven im Unterengadin aufgeführt. Die Konzertvorstellungen finden vom 13. bis 16. Juni 2024 in der Eishalle Gurlaina in Scuol statt. Dieses Großprojekt wird zusammen mit dem Golden Gate Symphony Orchestra aus San Francisco, unter der Leitung des Bündners Urs Leonhardt Steiner, und zahlreichen Musikantinnen und Musikanten, bzw. Sängerinnen und Sängern aus allen Sprachregionen Graubündens und dem Dreiländereck realisiert. Insgesamt werden zwischen 150 und 180 Musikantinnen und Musikanten aus Graubünden, aus Italien und aus San Francisco (USA) gemeinsam auf der Bühne stehen und die letzte vollendete Sinfonie von Ludwig van Beethoven, welche 1824 – also vor genau 200 Jahren – uraufgeführt wurde, vortragen. Für den außergewöhnlichen Brückenschlag zu verschiedenen Kulturen und Ländern gibt es nur eine gemeinsame Sprache – die Musik!

Zwei Jubiläen und eine Premiere

Außergewöhnlich ist dieses Projekt auch, weil die Neunte Sinfonie in D-Moll op. 125 von Ludwig van Beethoven bisher nur in einigen wenigen Großstädten in der Schweiz aufgeführt wurde. Deshalb ist es fast unglaublich, dass dies genau 200 Jahre nach der Erstaufführung und im Jubiläumsjahr 500 Jahre Freistaat «Gemeiner Drei Bünde» in Graubünden möglich sein wird. Erstmals wird dabei die Ode an die Freude auch in rätoromanischer Sprache gesungen.

Als Vorprogramm wird die Unterengadiner Pianistin Cinzia Regensburg die Rhapsody in Blue von George Gershwin spielen. Diese US-amerikanische Komposition wurde genau vor hundert Jahren erstmals in New York aufgeführt. Bereits vor zwei Jahren hat Cinzia Regensburger die Rhapsody in Blue in Begleitung des Golden Gate Symphony Orchestra im Herbst Theatre in San Francisco vorgetragen.

Internationales Treffen in Scuol

Die Halb- und Profimusikantinnen und -Musikanten des Golden Gate Symphony Orchestra San Francisco werden mit den amerikanischen Chormitgliedern rund zwei Wochen vor den Konzertaufführungen anreisen. Während diesen zwei Wochen finden zahlreiche Proben mit den Musikantinnen und Musikanten aus dem Dreiländereck statt. In dieser Zeit werden verschiedene Auftritte zum Bündner-Jubiläum und für Sponsoren und Gönner überall in der Region stattfinden.

Bereits am 25. und 26. Mai 2024 wird die Neunte Sinfonie in San Francisco aufgeführt. Auch einige Musikantinnen und Musikanten aus Graubünden werden bei diesen Aufführungen teilnehmen können. Erwähnenswert ist dabei, dass auch in San Francisco in rätoromanischer Sprache gesungen wird. Neben der «Oda a l’algrezcha» werden drei weitere, traditionelle rätoromanische Lieder aufgeführt.

Musikalische Leitung in Bündner Hand

Die musikalische Gesamtleitung des Projektes hat Urs Leonhard Steiner (übrigens der einzige Schweizer Musiker, der bereits im Weißen Haus auftreten durfte). In Graubünden sind die Musikerin Cinzia Regensburger und die über die Grenzen bekannte Gesangslehrerin Nina Mayer für die musikalische Organisation zuständig. Sie arbeiten seit gut zwei Monaten mit den Teilnehmenden im Unterengadin und Urs Leonhardt Steiner bereitet das Konzert in San Francisco vor.

Für die Aufführungen in der Halle Gurlaina in Scuol rechnen die Organisatoren mit mindestens 2.000 Besucherinnen und Besuchern aus der gesamten Schweiz und den benachbarten Grenzregionen. Im Südtirol besteht eine nachhaltige Zusammenarbeit mit dem Verein Musica Viva. Auch andere Vereine und Gruppen erhalten ab zehn Eintritte eine Ermäßigung.

Beworben werden die Konzerte über Ticketino und der Destination Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müstair AG (TESSVM). Knapp einen Monat vor den Aufführungen in der Halle Gurlaina in Scuol sind bereits rund 1.400 Tickets verkauft worden. Weitere Informationen und Tickets sind erhältlich über www.scuol-classics.ch.