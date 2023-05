see.messe mit Konzert am Issinger Weiher

Issing – Eine ergreifende Atmosphäre wird bei einer Messe am See am Freitag, den 26. Mai um 19.30 Uhr beim Issinger Weiher geboten. Unter dem Titel „see[len].balsam erwarten die Besucher mitreißende Musik, Texte und Momente zum Staunen.

Zelebriert wird die Messfeier von Pfarrer Michael Bachmann und Pater Paul Borek. Mit dabei ist die Jugendvolkstanzgruppe von Pfalzen. Die Band „2mangroup“ umrahmt die Messe musikalisch mit und sorgt im Anschluss mit einem Konzert für die richtige Stimmung, um den Abend ausklingen zu lassen.

Die see.messe und das Konzert wird vom Jugenddienst Dekanat Bruneck in Zusammenarbeit mit der Pfarrei Pfalzen, der SKJ Pfalzen, den Ministranten und Jugendlichen aus den Gemeinden Kiens, Pfalzen und Terenten sowie dem Issinger Weiher organisiert. Kinder, Jugendliche, Familien und Interessierte sind herzlich eingeladen.