Segnung der neuen Kaufmann-Orgel in Eggen

Eggen – Eine neue Orgel zu weihen, ist keineswegs ein alltägliches Ereignis. So war es auch für die Pfarrgemeinde von Eggen ein besonderer Anlass, als am vergangenen Samstag die neue Kaufmann-Orgel in der Pfarrkirche St. Nikolaus gesegnet wurde. Einige Gottesdienstbesucher sprachen von einem berührenden und festlichen Erlebnis. Eine weitere Besonderheit: Es ist in diesem Jahr die einzige fertiggestellte neue Orgel in ganz Südtirol.

Gebaut für viele Generationen, erfüllt nun die neue Orgel ihren Dienst. Pfarrer Roland Mair segnete das Instrument am Beginn der Feier und sprach von einem Jahrhundertereignis für die Pfarrei: „Dieses Instrument soll Inspiration und Ansporn sein, die Menschen zusammenzuführen um Gott zu loben.“ Er dankte vor allem der öffentlichen Hand und den zahlreichen Spendern für die finanzielle Unterstützung.

Dem Gottesdienst in der vollbesetzten Pfarrkirche standen neben Pfarrer Mair weiters P. Urban Stillhard OSB, ehemaliger Vorsitzender der Diözesanen Orgelkommission, und die Priester Michael Lezuo und P. Hermann Kaiser SVD vor. Musikalisch wurde die Feier vom Kirchenchor, dem Männerchor und Dominik Bernhard (neuer Vorsitzender der Diözesanen Orgelkommission) an der Orgel unter der Gesamtleitung von Michael Erschbamer gestaltet. Bei einem Weihekonzert, das am Sonntagabend stattfand, ließ Organist Manuel Schiabello die zahlreichen Farben des Instrumentes erklingen.

1266 Pfeifen, davon 170 Holzpfeifen und zigtausend Einzelteile wurden in der neuen Orgel in der Pfarrkirche St. Nikolaus Eggen verbaut. An die 6.000 Arbeitsstunden wurden von der Orgelbaufirma Oswald Kaufmann aus Deutschnofen geleistet um die neue „Königin der Instrumente“ zum Klingen zu bringen. Es ist der bisher größte Neubau des einzigen Orgelbauers in Südtirol.

„Ich wünsche allen Eggnerinnen und Eggnern viel Freude mit den neuen Klängen und hoffe, dass die Orgel in vielen verschiedenen Lebenslagen etwas Schönes und Hoffnungsvolles vermitteln kann, vor allem wo Worte oft nur schwer zu finden sind“, freute sich Orgelbauer Oswald Kaufmann.

Dominik Bernhard führte nach der Feier das Instrument vor und Interessierte konnten aus der Nähe einen Blick darauf werfen. Im Anschluss an die Weihe lud die Pfarrei zu einem Umtrunk am Dorfplatz ein, den die Musikkapelle Eggen mit einem Marschkonzert umrahmte.