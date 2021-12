Sepp-Kerschbaumer-Gedenkfeier am 8. Dezember in St. Pauls

St. Pauls – Am Mittwoch, den 8. Dezember 2021 wird in St. Pauls der Tiroler Freiheitskämpfer der 1950-er und 1960-er Jahre gedacht. Der Südtiroler Heimatbund und der Südtiroler Schützenbund bringen mit dieser Gedenkfeier ihren Respekt, ihre Achtung sowie ihren Dank für den selbstlosen und uneigennützigen Einsatz der Freiheitskämpfer für Volk und Heimat zum Ausdruck, wie es heißt.

Die Gedenkfeier im Ortsfriedhof von St. Pauls beginnt um 10.15 Uhr mit der Begrüßung durch SHB-Obmann Roland Lang. Anschließend wird von Pater Reinald Romaner OFM und Landeskurat Pater Christoph Waldner OT gemeinsam ein Wortgottesdienst gelesen wird.

Die Tochter des Freiheitskämpfers Jörg Klotz und Landtagsabgeordnete a. D. Dr. Eva Klotz wird die Gedenkrede zu Ehren von Sepp Kerschbaumer und seiner verstorbenen Mitstreiter halten.

Es folgt die Ehrensalve durch die Ehrenformation der Schützenkompanie „Sepp Kerschbaumer“ Eppan. Mit der Weise des „Guten Kameraden“, einer Kranzniederlegung sowie der Tiroler Landeshymne und der österreichischen Bundeshymne endet die Feier.

“Für die Gedenkfeier erfolgt wie seit Jahren üblich keine getrennte Einladung an Bevölkerung, Politiker und Persönlichkeiten. All jene, denen ein ehrliches Gedenken ein Anliegen ist, sind von Herzen eingeladen. Wir ersuchen alle Teilnehmer die aktuellen Covidbestimmungen einzuhalten”, so Roland Lang.