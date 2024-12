sh.asus Salzburg trifft Rektor Fügenschuh

Von: mk

Salzburg – Seit Anfang Oktober ist der ehemalige Innsbrucker Vizerektor und Geologe Bernhard Fügenschuh der neue Rektor der Universität Salzburg. Mit ihm traf sich nun eine Delegation der Außenstelle Salzburg der Südtiroler Hochschülerschaft (sh.asus).

Im Zuge des Treffens wurden für Südtiroler Studierende wichtige Themen mit dem Rektor besprochen, ebenso wie ihm die sh.asus und ihre Aktivitäten gerade am Standort Salzburg vorgestellt wurden.

Von zentraler Bedeutung im Gespräch war die Studientitelanerkennung von in Österreich erworbenen Studientiteln in Italien. „Diese ist für die Attraktivität von Studien für Südtiroler Studierende sehr wichtig und darf daher in universitären Prozessen und Diskussionen nicht vergessen werden. Außerdem ist es auch für die Universität von Interesse, wenn die Studientitelanerkennung im Allgemeinen weiter ausgebaut wird“, unterstreichen die Vorstandsmitglieder der sh.asus Salzburg Martina Pirozzi, Manuel Gruber und Simon Rabensteiner.

Besprochen wurde auch die aktuelle Reform des Lehramtsstudiums. Diesbezüglich wiesen die Studierendenvertreter den Rektor auf die notwendigen Ergänzungsprüfungen hin, die auch im verkürzten Lehramtsstudium im Rahmen der Freien Wahlfächer abbildbar sein sollten.

„Wir sind froh, dass der neue Rektor ein offenes Ohr für die Anliegen der Südtiroler Studierenden hat und ihm diese wichtig sind. Das ist eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit“, betonen die Vertreter*innen die sh.asus Salzburg abschließend.