Silvia Cadamuro zur neuen Vorsitzenden des Landesbeirates der Eltern    

Bozen – Der Landesbeirat der Eltern für die deutschen Schulen hat bei seiner Vollversammlung am vergangenen Freitag Silvia Cadamuro einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Silvia Cadamuro, Delegierte des Schulsprengels Bozen-Gries, übernimmt damit die Leitung des deutschen Landesbeirates der Eltern (LBE). Neben der Wahl der Vorsitzenden wurden auch vakante Positionen im Vorstand unter der Leitung der stellvertretenden Vorsitzenden Sonja Spitaler erfolgreich nachbesetzt.

Die Vollversammlung fand am Sitz des Realgymnasiums und der Fachoberschule für Bauwesen in Bozen statt und zog zahlreiche Delegierte aus allen Landesteilen an. Ein zentraler Tagesordnungspunkt war die Sammlung vielfacher Anliegen und Themen aus den Bezirken. Diese wurden im Plenum vorgetragen und diskutiert. Der Vorstand wird diese nun weiterbearbeiten und je nach Zuständigkeit an die entsprechenden Gebietskörperschaften oder Ämter der Landesverwaltung weiterleiten.

Der Landesbeirat der Eltern sieht seine Hauptaufgabe darin, Vorschläge zur Verbesserung des Kindergarten- und Schulbetriebes zu erarbeiten und aktiv zur Gestaltung eines zukunftsfähigen Bildungswesens beizutragen.

Mit der Wahl von Silvia Cadamuro steht der LBE nun bereit, seine wichtige Arbeit fortzusetzen und die Interessen der Eltern auch in Zukunft wirkungsvoll zu vertreten.