„Singen mit anderen ist cool!“

Von: luk

Brixen – Am Samstag, 30. November, war es soweit: Der neu gegründete Landeskinderchor Südtirol und der Landesjuniorchor Südtirol traten zum ersten Mal auf die Bühne. Im Landeskinderchor singen 26 Buben und Mädchen im Alter vor acht bis elf Jahren, im Landesjuniorchor 29 Mädchen und zehn Buben im Alter von elf bis 16 Jahren.

Sie alle waren dem Aufruf des Südtiroler Chorverbandes gefolgt nach dem Motto „Singen ist toll… Singen in einer coolen Gemeinschaft ist noch viel toller!“ und trafen sich seit Frühjahr zu gemeinsamen Probenwochenenden. Beim Konzert in der Cusanus-Akademie in Brixen erklangen vor allem Kanons, ein- bis zweistimmige Lieder, englische, deutsche Lieder und Volkslieder, zum Teil auch im Dialekt.

Verbandschorleiterin Renate Unterthiner, die den Landeskinderchor gemeinsam mit Franziska Seiwald leitet, begrüßte beim Konzert das Publikum, das den Saal bis auf den letzten Platz füllte. Unterthiner freute sich, dass „die Kinder und Jugendlichen höchstmotiviert waren und fantastisch mitgemacht und mit Freude gesungen haben!“ Das konnte auch Waltraud Pörnbacher bestätigen, die den Landesjuniorchor leitet. Beim Konzert zeigten beide Chöre auch in gemeinsam gesungenen Liedern, wie sehr sie Spaß am Singen haben. Verbandsobmann Erich Deltedesco zeigte sich erfreut über dieses erfolgreiche Projekt des Südtiroler Chorverbands und dankte den Chorleiterinnen, den jungen Sängern und Sängerinnen und allen, die mitgeholfen haben, singbegeisterten Kindern und Jugendlichen diese tolle Möglichkeit zu geben, mit Gleichgesinnten aus dem ganzen Land zu singen.