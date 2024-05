“So klingt der Sommer”

Von: ka

Toblach – Klassisches, Modernes, Klänge aus aller Welt. Das diesjährige Programm des Toblacher Kultursommers bietet mit Freilichtkonzerten, zahlreichen Gastevents, den Gustav Mahler Musikwochen 2024 und dem Festival Dolomites eine breite Palette an musikalischen Genres und kulturellen Hochgenuss für jeden Geschmack.

Grand Hotel Kultur Sommer 2024

24.05. – 17.09.2024

www.kulturzentrum-toblach.eu

www.gustav-mahler.it

www.festival-dolomites.it

+39 0474 976151

Tickets: tickets.bz.it

Der Toblacher Kultursommer wurde am 24. Mai mit Darbietungen des Ensembles Diderot unter der Leitung von Iñaki Encina Oyón und des renommierten Südtiroler Geigers Johannes Pramsohler eröffnet.

Musikalische Freiluftfreuden. Am 7. Juni gehört der Park des Grandhotels wieder dem jährlichen Open Air: Langis.klong Vol.12 bietet einen Mix aus verschiedenen Genres. Wer eine einzigartige Kombination aus Indie-Folk-Pop, Rock und Elektro-Pop von internationalen und lokalen Künstlerinnen und Künstlern sucht, ist hier richtig: Tay Oskee aus Australien, Will and the People aus Großbritannien und Bumtschak Welle aus Südtirol bilden das spannende Line-up.

Internationale Piano-Elite. Klaviertöne klingen durch die Fenster, aufstrebende Pianistinnen und Pianisten sind im Rahmen des Kultursommers zu Gast: Die Miami International Piano Festival Academy fördert mit einem anspruchsvollen Programm nicht nur die Virtuosität, sondern auch die persönliche und künstlerische Entwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – und macht zum ersten Mal Halt im Grand Hotel. Für Klavierfans bedeutet das: zahlreiche kostenlose Konzerte vom 17. Juni bis zum 2. Juli, bei denen die jungen Talente ihr Können unter Beweis stellen.

Gemütliche Sommerabende. Mit zwei Veranstaltungen kehrt auch die beliebte Konzertreihe Musik im Park in charakteristisch entspannter Atmosphäre zurück: Am 6. Juli bespielen S.I.R.A Soul’s Music, Robin’s Huat und Emi Massmer die grüne Bühne, am 10. August folgt ein weiteres Konzert mit Christa Plank, LIT und Fourtunez. Hier gilt: Einfach Platz nehmen und zuhören – und das bei freiem Eintritt.

Ohne Mahler kein Kultursommer. Auch 2024 sind die Gustav-Mahler-Musikwochen das Herzstück des musikalischen Programms. Unter der künstlerischen Leitung von Josef Lanz bieten sie vom 13. bis zum 29. Juli Symphoniekonzerte, Kammermusik und ein Symposium mit renommierten internationalen Musikologinnen und Musikologen. Das Jewish Chamber Orchestra Munich präsentiert eine neue Bearbeitung von Mahlers 4. Symphonie sowie Werke von Felix und Fanny Mendelssohn. Ein Arrangement des Finales der 3. Symphonie und Bruchs Violinkonzert mit der 18-jährigen Virtuosin Yuki Serino wird vom Mahler Orchestra Toblach vorgestellt und das Orchestra for the Earth Chamber Ensemble spielt das Adagio aus der 10. Symphonie. Das absolute Highlight bildet die monumentale 6. Symphonie, dargeboten vom Orchestra Sinfonica di Milano unter Michael Sanderling am 19. Juli.

Auch im Programm: Internationale Kammermusik – Wiener Lieder mit Agnes Palmisano, Beethoven, Fauré und Chopin mit dem französischen Pianisten Lucas Debargue, das tschechische Škampa Quartet und das rumänische Arcadia Quartet & friends, das Hubert Stuppner zum 80. Geburtstag ehrt. Und renommierte Ensembles – das Ensemble Esperanza spielt Antonin Dvořák, das Pustertaler Bläserquintett Die Blechzinnen und das El Cimarrón Ensemble stellen Uraufführungen von Werken junger Musikschaffender vor. Für Kinder wird der kostenlose Workshop „Entdecke die Welt der Klänge“ angeboten.

Barocke Virtuosität bis innovatives Theater. Im August präsentiert der Grand Hotel Kultursommer eine Auswahl an Gastveranstaltungen. So feiert das renommierte European Union Baroque Orchestra am 2. August die Barockmusik mit einem Konzert im Zeichen von Bach, Scarlatti und Händel. Eine Hommage an Ennio Morricone bietet das Konzert am 9. August. Die Sopranistin Renata Campanella und die Solistinnen und Solisten des Symphonieorchesters Terre Verdiane entführen das Publikum in eine Welt voller oscarreifer Musikstücke. Am 17. August erleben Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“ eine einzigartige Neuinterpretation durch das Classical Mood Ensemble. Begleitet von gelesenen Sonetten Vivaldis und einer visuellen Darstellung bietet dieses Konzert eine synästhetische Reise durch die Meisterwerke des italienischen Komponisten. Ennio Marchetto, der weltberühmte Papier-Künstler, bringt am 18. August sein einzigartiges Comedy-Theater nach Toblach.

Ein Fest der Identität. Das Festival Dolomites setzt vom 30. August bis zum 17. September seinen Schwerpunkt auf die Themen Identität und kulturelle Vielfalt. Das umfangreiche Programm kombiniert klassische Musik mit Einflüssen aus aller Welt – etwa am 30. August mit MoZuluArt feat. Ambassade Streichquartett, die klassische Wiener Musik mit afrikanischen Elementen verbinden. Oder mit dem Trio Meran-Teheran (Andrea Götsch, Jakob Mitterer und Nika Afazel), das am 31. August Robert Muczvnski sowie Klarinetten-Trios von Beethoven und Brahms spielt.

Ein fein abgestimmtes Kammermusikprogramm, das die Musik der Wiener Jahrhundertwende heraufbeschwört, präsentieren am 3. September Ensembles des Mahler Academy Orchestra unter der Leitung von Sir John Eliot Gardiner. Am 5. September folgt ein Konzert des Gustav Mahler Jugendorchesters unter der Leitung von Dirigent Ingo Metzmacher – mit Beethoven, Schoenberg und Schostakowitsch.

Am 8. September treten Musizierende und Publikum eine musikalische Zeitreise auf Mahlers Spuren an: Das Mahler Academy Orchestra bringt auf historischen Instrumenten der Wiener Philharmoniker von 1900 Mahlers 5. Symphonie im ursprünglichen Orchesterklang auf die Bühne und Starpianist Leif Ove Andsnes spielt Rachmaninovs drittes Klavierkonzert, das bei seiner Uraufführung von Mahler selbst dirigiert wurde.

Die vibrierende Musik der Chitarra Battente, die tief in der süditalienischen Tradition verwurzelt ist, bringt am 14. September das Duo Francesco Loccisano & Marcello De Carolis nach Toblach, gefolgt vom Männerchor Brummnet, mit dem das Grand Hotel am 15. September bei Volksliedern, Authentizität und Gemütlichkeit in eine ganz neue Atmosphäre taucht. Den Abschluss des Kultursommers 2024 bildet das Haydnorchester von Bozen und Trient in Zusammenarbeit mit dem Transart Festival am 17. September mit einer Komposition des chinesischen Komponisten Xiaogang Ye in Anlehnung an Mahlers „Das Lied von der Erde“, und einer Hommage an die Natur von der britischen Komponistin Isabella Gellis.

Das Euregio Kulturzentrum Toblach freut sich auf einen klangvollen Sommer!