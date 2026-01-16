„Sommer einmal anders“ der Stiftung Südtiroler Sparkasse

Von: mk

Bozen – Auch im Sommer 2026 setzt die Stiftung Südtiroler Sparkasse ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement junger Menschen. Im Rahmen der Initiative „Sommer einmal anders“ werden in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Jugendring, dem Verband der Seniorenwohnheime Südtirols, KVW Bildung sowie Wohnen im Alter insgesamt 100 Ferialpraktika in Seniorenwohnheimen und sozialen Organisationen in Südtirol ausgeschrieben.

Ziel der Initiative ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, während der Sommermonate erste berufliche Erfahrungen zu sammeln und sich gleichzeitig sozial zu engagieren. Die FerialpraktikantInnen begleiten und unterstützen ältere Menschen und Besucher sozialer Einrichtungen, schenken Zeit und Aufmerksamkeit und wirken bei Freizeit- und Betreuungsangeboten mit. Die Praktika sind entlohnt.

Die Initiative richtet sich an Schülerinnen und Schüler von Ober-, Fach- und Berufsschulen, die zu Beginn des Praktikums mindestens 16 Jahre alt sind und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Ferialpraktika finden im Zeitraum vom 29. Juni bis 28. August 2026 statt und dauern mindestens vier und höchstens neun Wochen. Die Bewerbungen können ab dem 16. Jänner bis zum 27. Februar 2026 unter www.sommereinmalanders.it. eingereicht werden.