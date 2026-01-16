Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > „Sommer einmal anders“ der Stiftung Südtiroler Sparkasse
100 Ferialpraktika in Seniorenwohnheimen und sozialen Organisationen

„Sommer einmal anders“ der Stiftung Südtiroler Sparkasse

Freitag, 16. Januar 2026 | 11:33 Uhr
20260116114916282_0001
Stiftung Südtiroler Sparkasse
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Auch im Sommer 2026 setzt die Stiftung Südtiroler Sparkasse ein starkes Zeichen für gesellschaftliches Engagement junger Menschen. Im Rahmen der Initiative „Sommer einmal anders“ werden in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Jugendring, dem Verband der Seniorenwohnheime Südtirols, KVW Bildung sowie Wohnen im Alter insgesamt 100 Ferialpraktika in Seniorenwohnheimen und sozialen Organisationen in Südtirol ausgeschrieben.

Ziel der Initiative ist es, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten, während der Sommermonate erste berufliche Erfahrungen zu sammeln und sich gleichzeitig sozial zu engagieren. Die FerialpraktikantInnen begleiten und unterstützen ältere Menschen und Besucher sozialer Einrichtungen, schenken Zeit und Aufmerksamkeit und wirken bei Freizeit- und Betreuungsangeboten mit. Die Praktika sind entlohnt.

Die Initiative richtet sich an Schülerinnen und Schüler von Ober-, Fach- und Berufsschulen, die zu Beginn des Praktikums mindestens 16 Jahre alt sind und das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Ferialpraktika finden im Zeitraum vom 29. Juni bis 28. August 2026 statt und dauern mindestens vier und höchstens neun Wochen. Die Bewerbungen können ab dem 16. Jänner bis zum 27. Februar 2026 unter www.sommereinmalanders.it. eingereicht werden.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Kommentare
78
Südtirols Skigebiete am Limit: 90 Prozent weniger Schnee
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Kommentare
55
Pechlaner fordert nun 380.000 Euro Schadenersatz
Wohnbaukredite: Südtiroler müssen vergleichsweise hohe Summen aufnehmen
Kommentare
29
Wohnbaukredite: Südtiroler müssen vergleichsweise hohe Summen aufnehmen
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Kommentare
29
Ärger für Italien, weil es zu sehr staubt
Meran: Junger Autofahrer will Behörden an der Nase herumführen
Kommentare
28
Meran: Junger Autofahrer will Behörden an der Nase herumführen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 