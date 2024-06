Sonderausstellung von Unikatops: Ein Bild des Rosesngartens

Von: mk

Bozen – Tobias Demetz alias Unikatops, ein aufstrebender Kunsthandwerker, lädt am Samstag, dem 15. Juni, zu einer exklusiven Ausstellung ins Grieser Kulturheim ein. Das Highlight der Ausstellung ist die Enthüllung seines neuesten Werks: ein Bild des Rosengarten, in dem der Bozner Hausberg in neuem Licht erscheint.

Seine Passion ist es, mit Naturmaterialien, hauptsächlich Holz und Stahl, schöne Werke zu schaffen, inspiriert von der Struktur und Faserung des Holzes und dessen Kombination mit Stahl. Seit einigen Jahren arbeitet er mit viel Einsatz und Kreativität an immer wieder neuen Gegenständen wie Schüsseln, Vasen, Lampen, Uhren und anderem. Dabei kommt ihm seine handwerkliche Erfahrung zugute. Da er nur Unikate schafft, versieht er die Werke mit seiner Marke Unikatops.

Die Werke, die ihm am meisten am Herzen liegen, sind drei größere Bilder von Dolomitenbergen: die Drei Zinnen (verkauft), die Langkofelgruppe und das neueste Werk, der Hausberg von Bozen, der Rosengarten, welches durch die detailreiche Ausarbeitung besticht. Bei der Ausstellung wird er dieses Bild enthüllen. Er hofft, dass es die Besucher wegen seiner besonderen Wirkung in den Bann ziehen wird.

Alle Freunde, Bekannte und Interessierte sind herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei: Samstag, 15. Juni ab 16.00 Uhr Kulturheim Gries, Fagenstraße. Um 17.00 Uhr wird das neueste Bild enthüllt: der Rosengarten. Die Ausstellung endet um 21.00 Uhr.