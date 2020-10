Ressentiments in Wort und Musik an Hand der Figur Medea

Bozen – Die vierte Veranstaltung von SONORA 703 behandelt das Thema des Ressentiments in Wort und Musik an Hand der Figur Medea. Die Aufführung findet in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Bozen statt.

In der Hauptrolle sehen sie die österreichische Schauspielerin Marie-Therese Futterknecht. Gemeinsam mit der Vokalgruppe A Filetta und dem Conductus Ensemble, trägt sie Ausschnitte aus den Werken über Medea von Christa Wolf, Euripides und Franz Grillparzer vor. Die wunderbaren korsischen Sänger A Filetta kommen nach zehnjähriger Zusammenarbeit mit Marcello Fera und dem Conductus Ensemble wieder nach Meran für ein neues, eigens für sie vorbereites Programm, in dem zum ersten Mal die ungekürzte Ausgabe der Stücke von Jean-Claude Acquaviva über die Medea von Seneca in der Version für Streicher von Marcello Fera aufgeführt wird. Auf dem Programm stehen außerdem einige Klassiker aus dem Repertoire der beiden Ensembles, sowie die Uraufführung für ein Streichtrio von Jean-Claude Acquaviva.

Die Liebe, die Entbehrungen, der Tod, mit denen sich Medea auseinandersetzen muss, leben in den Monologen (in deutscher Sprache) von Marie-Therese Futterknecht, die sich mit den Musikstücken abwechseln. Ihrer Stimme haben die Autoren je nach Thematik spezifische Intonationen verliehen.

A Filetta

Marie Therese Futterknecht – Schauspielerin

Ensemble Conductus

Marcello Fera – Leitung

Musik von Jean-Claude Acquaviva, Bruno Coulais, Marcello Fera

Texte von Christa Wolf, Euripides, Franz Grillparzer

Infos und Reservierungen (10 – 18): info@kunstmeranoarte.org | 0473 212643