Spezialisierungslehrgänge für Inklusion beginnen im Herbst

Am Campus der Freien Universität in Brixen (im Bild) beginnen im nächsten Semester an der Fakultät für Bildungswissenschaften Spezialisierungslehrgänge für Lehrpersonen für Inklusion. (Foto: LPA/Freie Universität Bozen)

Bozen – Im Herbst starten Spezialisierungslehrgänge für Lehrpersonen für Inklusion an der Freien Universität Bozen: Dies hat die Landesregierung heute beschlossen.

Mit dem neuen Studienjahr sollen an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Freien Universität Bozen Spezialisierungslehrgänge für Inklusion mit Fokus auf Kinder und Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen im Kindergarten und in der Grundschule, Mittelschule und Oberschule beginnen: Diesem Vorschlag des zuständigen Landesrates Philipp Achammer hat die Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung zugestimmt.

“Da in Südtirols Bildungseinrichtungen Mangel an Fachkräften für die Unterstützung der Inklusion von Kindern, Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung in den Kindergärten, Grund-, Mittel- und Oberschulen besteht, werden die Spezialisierungslehrgänge für Integration im Herbst anlaufen”, unterstreicht Landesrat Achammer: “Die deutsche, die italienische und die ladinische Bildungsdirektionen haben einen Bedarf von 80 Studienplätzen an der deutschen Abteilung, 50 an der italienischen Abteilung und 9 an der ladinischen Abteilung der Fakultät für Bildungswissenschaften mitgeteilt.”

Auswahlverfahren für berufsbegleitende Spezialisierungslehrgänge

Die Spezialisierungslehrgänge sind berufsbegleitend und umfassen 60 Kreditpunkte, erläutert der Direktor des Landesamtes für Wissenschaft und Forschung Manuel Gatto. Die Absolventinnen und Absolventen erhalten die spezifische Lehrbefähigung für Integration für den Kindergarten beziehungsweise für jene Schulstufe, für die sie das Auswahlverfahren bestanden und sich immatrikuliert haben.

Mit dem heute gefassten Beschluss wird die Freie Universität Bozen in die Lage versetzt, den Spezialisierungslehrgang im akademischen Jahr 2024/2025 anlaufen zu lassen und das entsprechende Auswahlverfahren in die Wege zu leiten. Am Auswahlverfahren in schriftlicher und mündlicher Form können Lehrpersonen mit Lehrbefähigung teilnehmen.

Informationen zum Lehrgang und zur Bewerbung werden innerhalb April auf der Internetseite der Freien Universität Bozen veröffentlicht.