Sr. Gudrun Leitgeb wird Spiritualin am Vinzentinum

Bozen – Diözesanbischof Ivo Muser hat mit Wirkung zum 1. September 2023 eine Reihe von Personalentscheidungen getroffen. Unter anderem hat er die Tertiarschwester Sr. Gudrun Leitgeb zur Spiritualin des Vinzentinums ernannt.

Ihr Vorgänger als Spiritual, P. Shenoy Varghese, ist weiter als Seelsorger im Eisack- und Eggental tätig und übernimmt zusätzlich die Kooperatorenstelle in Haslach (Bozen). Sr. Gudrun ist die erste weibliche Spiritualin in der 150-jährigen Geschichte des ehemaligen Bischöflichen Knabenseminars.

Die Personalveränderungen in der Übersicht:

– P. Mansuetus Tus SVD, Kooperator in Haslach und in der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Pfarradministrator von Haslach, Kardaun, Blumau und Atzwang sowie zum Pfarrseelsorger von Karneid und Steinegg ernannt.

– P. Josef Hollweck SVD, Leiter der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental, Pfarradministrator von Haslach, Kardaun, Blumau und Atzwang sowie Pfarrseelsorger von Karneid und Steinegg, wird von seinen Aufträgen entpflichtet und zum Seelsorger von Haslach, Kardaun, Blumau, Atzwang, Karneid und Steinegg ernannt.

– P. Shenoy Maniyachery Varghese SVD, Spiritual am Bischöflichen Institut Vinzentinum in Brixen und Kooperator in der Seelsorgeeinheit Eisack- und Eggental, wird von seinem Auftrag als Spiritual am Vinzentinum entpflichtet und zum Kooperator in Haslach ernannt.

– Sr. Gudrun Leitgeb, Tertiarschwester des hl. Franziskus, wird zur Spiritualin am Bischöflichen Institut Vinzentinum ernannt.

– Julian Stuefer wurde zum Diözesankuraten der Südtiroler Pfadfinderschaft ernannt (23.4.2023).

– Matthias Kuppelwieser, Kooperator in Toblach, wird von seinem Auftrag entpflichtet und zum Kooperator in Mals ernannt.

– Fabian Tirler, Kanzler am Bischöflichen Ordinariat, Richter am Regional- und Diözesangericht, Pfarrseelsorger von Mühlbach, Seelsorger in Rodeneck, Spinges, Vals, Meransen, Niedervintl, Obervintl, Weitental und Pfunders, Diözesankurat der Südtiroler Pfadfinderschaft, Direktor des Foedus sacerdotale, wird von seinem Auftrag als Diözesankurat der Südtiroler Pfadfinderschaft entpflichtet (23.4.2023).