Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz erÃ¶ffnet die Gustav Mahler Musikwochen 2026

Von: ka

Toblach – Die Gustav-Mahler-Musikwochen 2026 hätten keinen eindrucksvolleren Auftakt finden können. Unter dem diesjährigen Leitthema „Der Anfang“ eröffnete die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz das Festival im ausverkauften Gustav-Mahler-Saal des Euregio Kulturzentrums.

Auf dem Programm stand ein Werk von monumentaler Strahlkraft: Gustav Mahlers 7. Symphonie. Unter der souveränen und feinsinnigen Leitung von Chefdirigent Michael Francis entfaltete das Orchester eine Klangerfahrung, die das Publikum von den ersten Takten an in den Bann zog. Francis führte das Ensemble mit absoluter Übersicht durch das komplexe Geflecht aus nächtlichen Schattenklängen und triumphalem Licht. Das zahlreich erschienene Publikum feierte die Musikerinnen und Musiker sowie den Dirigenten mit tobenden Applaus für ein Konzerterlebnis, das den Startschuss für die neue Festivalsaison markierte.

Nach diesem fulminanten Auftakt geht es in den kommenden Tagen Schlag auf Schlag mit einem äußerst dichten und hochkarätigen Programm weiter, das das Festivalthema vielschichtig beleuchtet. Musikbegeisterte dürfen sich auf eine anspruchsvolle Mischung aus symphonischen Meisterwerken, intimen Kammerkonzerten und tiefgehenden Vorträgen freuen.

Namhafte Ensembles, herausragende Solisten und internationale Mahler-Experten werden in Toblach zu Gast sein, um die musikalischen Welten rund um das Thema „Der Anfang“ weiter zu erkunden. Das Programm verspricht in den nächsten Tagen eine lückenlose Fortsetzung dieses hohen künstlerischen Niveaus und lädt dazu ein, das Werk Gustav Mahlers und seiner Zeitgenossen an seinem historischen Rückzugsort in all seinen Facetten zu entdecken.

Programm und Infos unter: www.gustav-mahler.it