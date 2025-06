Start der Maturaprüfungen für 2700 Schülerinnen und Schüler

Von: mk

Bozen – 2703 Matura-Kandidatinnen und Matura-Kandidaten aus den Schulen mit deutscher Unterrichtssprache in Südtirol treten in diesem Jahr zur staatlichen Abschlussprüfung der Oberschule an, davon 409 Kandidatinnen und Kandidaten an deutschsprachigen Berufsschulen.

Zweite schriftliche Arbeit in schultypischem Fach

Für die deutschsprachige Schule betreffen die schriftlichen Prüfungen die Fächer Deutsch (18. Juni), ein schultypspezifisches Fach (19. Juni) sowie Italienisch als Zweitsprache (20. Juni). Im Klassischen Gymnasium ist beispielsweise heuer Latein Gegenstand der zweiten schriftlichen Prüfung, im Realgymnasium Mathematik oder an der Wirtschaftsfachoberschule Betriebswirtschaft. An den Technologischen Fachoberschulen sind es je nach Fachrichtung unterschiedliche technische Fächer.

In den Schulen der Berufsbildung gibt es hinsichtlich Matura heuer zwei Neuheiten. In der Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt ist erstmals die Fachrichtung Gesundheits- und Sozialdienste mit einer Abschlussklasse an den Maturaprüfungen mit dabei.

An der Fachschule für Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung in Dietenheim schließt heuer zum ersten Mal eine Klasse ihre schulische Ausbildung im Bereich Landwirtschaft mit der Matura ab.

Vorkonferenzen der Prüfungskommissionen

Am 16. Juni und 17. Juni tagten die Vorkonferenzen der Prüfungskommissionen. Die Prüfungskommissionen bestehen aus einem oder einer externen Vorsitzenden sowie drei internen und drei externen Kommissionsmitgliedern. Üblicherweise wird für zwei Abschlussklassen jeweils eine Prüfungskommission eingesetzt.

Abschlussprüfung der Mittelschule

Rund 4100 Schülerinnen und Schüler mit deutscher Unterrichtssprache werden in diesem Schuljahr zur staatlichen Abschlussprüfung der Mittelschule antreten. Das Prüfungsformat sieht insgesamt vier schriftliche Prüfungen in den Fachbereichen Deutsch, Italienisch, Englisch und im mathematisch-naturwissenschaftlich-technologischen Bereich sowie ein fächerübergreifendes mündliches Prüfungsgespräch vor.