Sternsinger überbringen Segenswünsche an die Landesregierung

Bozen – Die Sternsinger der Katholischen Jungschar überbrachten der Landesregierung heute ihre Segenswünsche. Rund 5000 Kinder und Jugendliche sammeln in Südtirol Spenden für Hilfsprojekte in aller Welt.

Ein besonderer und feierlicher Moment war heute (28. Dezember) der Besuch der Sternsinger bei der Landesregierung. Zwar überbrachten die 17 Sternsingerinnen und Sternsinger aus Meransen aus coronabedingten Sicherheitsgründen ihre Glück- und Segenswünsche nicht im, sondern vor dem Landhaus 1 in Bozen, aber immerhin konnte der Besuch heuer wieder in Präsenz stattfinden. Im Vorjahr war dazu eine Videokonferenz abgehalten worden.

Landeshauptmann wünscht der Aktion viel Erfolg

Landeshauptmann Arno Kompatscher wünschte den Kindern und Jugendlichen im Namen der anwesenden Regierungsmitglieder viel Erfolg: “Wir freuen uns sehr über euren Besuch: Mit eurer Hilfsbereitschaft und Solidarität tragt ihr dazu bei, die Welt ein wenig gerechter und lebenswerter zu machen.”

Die Aktion Sternsingen hat in Südtirol Tradition: Seit 1958 organisiert die Katholische Jungschar Südtirols gemeinsam mit der Diözese Bozen-Brixen diese große Spendensammlung für Menschen in der ganzen Welt. Auch heuer sammeln rund 5000 Kinder und etwa 1500 Begleitpersonen bei der Aktion Sternsinger Spendengelder für über 100 karitative Projekte im sozialen, pastoralen und Bildungsbereich unter anderem in Europa, Afrika, Asien und Süda merika. Höhepunkte für die Sternsingergruppen sind dabei besondere Besuche wie bei Bischof Ivo Muser oder bei der Landesregierung, die von der Jungschar jährlich verlost werden.

Nach der Rekordspendensumme von rund 1,6 Millionen Euro vor zwei Jahren kamen vergangenes Jahr trotz erschwerter Corona-Bedingungen immerhin 1,1 Millionen an Hilfsgeldern für bedürftige Menschen zusammen. Spenden kann man nicht nur bei den Sternsingern vor Ort, sondern auch online auf der Webseite der Jungschar unter Spenden › KJS – Katholische Jungschar Südtirols.

Die Sternsinger besuchen den Südtiroler Landtag

Auch den Südtiroler Landtag haben die Sternsinger besucht, um die Frohe Botschaft zu überbringen.

Die aus Meransen stammenden Jugendlichen wurden heute Morgen vom Vizepräsidenten des Landtags, Josef Noggler, empfangen, der ihnen für ihren Besuch dankte: “Ihr bringt eine Botschaft des Friedens und der Ruhe, was nach diesem schwierigen Jahr besonders wichtig ist, und ihr erinnert uns auch daran, wie wichtig es ist, denjenigen etwas zu geben, die sich in noch schwierigeren Situationen befinden. Möge der wertvolle Moment des Austauschs und des Nachdenkens, den ihr uns geschenkt haben, ein gutes Omen für das kommende Jahr sein”.