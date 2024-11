Stimmungsvolles Laternenfest zu St. Martin im Herzen der Bozner Altstadt

Von: luk

Bozen – Am Montag, den 11. November 2024, findet das beliebte Laternenfest zu St. Martin in der malerischen Altstadt von Bozen statt, organisiert von BZ Heartbeat. Der Laternenumzug beginnt um 17.30 Uhr am Rathausplatz (Piazza Municipio) und führt durch die historischen Gassen der Bozner Altstadt. Eingeladen sind Kinder und Familien, die mit bunten, selbstgebastelten Laternen den Umzug begleiten und gemeinsam dieses traditionsreiche Fest feiern. Auch die Geschäfte der Bozner Altstadt sind eingeladen, an diesem Tag Laternen in Ihre Schaufenster zu stellen.

Die musikalische Untermalung übernimmt der Chor des Franziskanergymnasiums mit traditionellen Liedern, die die feierliche Atmosphäre unterstützen. Im Anschluss an den Umzug sind alle Kinder zu einer wärmenden Tasse Kakao am Kornplatz willkommen, und die Franziskanerbäckerei schenkt jedem Kind ein Brot, um an den Gedanken des Teilens zu erinnern, der den St.-Martins-Tag prägt.

Dieses Fest ist eine wundervolle Gelegenheit für die Gemeinschaft, den Geist des Teilens und der Solidarität zu leben und die Tradition zu ehren, erklärt Angelika Huber. Die Veranstaltung bietet eine einmalige Gelegenheit, alte Bräuche neu zu erleben und gemeinsam Freude in die Altstadt von Bozen zu tragen.