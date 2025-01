Stipendien der Region: Vier Plätze für Schüler mit spezifischen Lernstörungen

Von: mk

Bozen/Trient – Eine der diesjährigen Neuheiten des Stipendiums der Region für verdienstvolle Schüler und Schülerinnen ist die Zuweisung von vier der 60 bereitgestellten Stipendien (30 für Südtirol und 30 für das Trentino) an Schüler und Schülerinnen mit bescheinigten spezifischen Lernstörungen, damit diese ein Schuljahr in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich verbringen können. Diese Maßnahme ist in Italien einzigartig und macht das Trentino -Südtirol zu einem Vorreiter in Sachen schulischer Inklusion.

Die Stipendien sind Schülerinnen und Schülern vorbehalten, die im Schuljahr 2024/2025 eine Oberschule besuchen und am Ende des Schuljahres 2023/2024 ohne Lernrückstand in die nächsthöhere Klasse versetzt wurden.

Üblicherweise werden die Stipendien an Schüler und Schülerinnen mit besonders guten Leistungen, vor allem in Englisch, vergeben. Diese Vorgehensweise ist zwar richtig und nachvollziehbar, es werden dabei aber die Schüler und Schülerinnen mit spezifischen Lernstörungen, wie zum Beispiel Legasthenie, benachteiligt, weil es für sie häufig schwer ist, trotz ihrer Fähigkeiten gute Noten zu erhalten. Damit wird ihnen die Möglichkeit verwehrt, ein Stipendium zu erhalten und die bereichernde Erfahrung eines Schulbesuchs im Ausland zu machen.

Noch schwieriger ist es für diese Schüler und Schülerinnen sich für Stipendien zu bewerben, deren Ziel der Erwerb einer Fremdsprache ist, weil eine Legasthenie hierbei ein großes Hindernis darstellen kann.

Um Abhilfe zu schaffen, hat die Region auf Vorschlag des Assessors für europäische Integration Angelo Gennaccaro beschlossen, diesen Schülern und Schülerinnen einige Stipendien vorzubehalten, wobei er betonte, dass Schwierigkeiten zu Chancen werden könnten.

Darüber hinaus sorgt die Region auch für die Betreuung und Unterstützung dieser Schüler und Schülerinnen während ihres Auslandsaufenthalts, um sicherzustellen, dass sie eine angemessene und inklusive Lernerfahrung machen.

Der Regionalassessor für europäische Integration Angelo Gennaccaro erklärte: „Wir möchten diesen Jugendlichen die Gelegenheit bieten, eine bereichernde Erfahrung im Ausland zu machen, aber wir wollen auch die Hindernisse für diejenigen beseitigen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Inklusion ist für unsere Verwaltung ein grundlegender Wert und wir möchten, dass jeder Schüler und jede Schülerin dieselben Möglichkeiten hat, wertvolle Bildungserfahrungen zu machen.“

Abschließend sagte der Assessor: „Die Stipendien für Schüler und Schülerinnen mit spezifischen Lernstörungen sind ein konkreter Schritt in Richtung einer gerechteren und inklusiveren Schule. Dieses Projekt ist nicht nur eine Hilfe für die Jugendlichen, sondern setzt ein starkes Zeichen für das gesamte Bildungssystem. Wir müssen Talente in all ihren Formen erkennen und fördern und allen dieselben Chancen ermöglichen.“

Die Vorsitzende des italienischen Verbands AID Silvia Lanzafame erklärte: „Es ist uns eine große Freude, diese wichtige Initiative mit unserer Schirmherrschaft zu unterstützen. Eine Auslandserfahrung ist für junge Menschen eine einzigartige Gelegenheit, sowohl für den Lernprozess als auch für die persönliche Entwicklung. Das gilt ganz besonders für Jugendliche mit spezifischen Lernstörungen, die durch das „Eintauchen“ in eine Fremdsprache vor Ort ihr ganzes Potential entfalten können und positive soziale Beziehungen aufbauen können. Wir möchten der Autonomen Region Trentino-Südtirol und vor allem dem Assessor Angelo Gennaccaro danken, diese Ausschreibung mit Überzeugung unterstützt zu haben. Wir sind sicher, dass es für die vier Jugendlichen mit spezifischen Lernstörungen eine unvergessliche Erfahrung wird.“

Diese neue Initiative zielt auf Chancengleichheit und die Förderung von allen Talenten ab, unabhängig von den Schwierigkeiten, denen die Jugendlichen während ihrer Schullaufbahn begegnen können.

Die Region hat insgesamt 840.000 Euro für den Zweijahreszeitraum 2025-2026 angesetzt. Die Stipendien dürfen nicht mit finanziellen Unterstützungen anderer öffentlicher oder privater Körperschaften kumuliert werden und werden direkt auf das auf den Namen des Stipendiaten/der Stipendiatin lautende Kontokorrent überwiesen.

Die Anträge auf Teilnahme an der Ausschreibung sind vom 1. bis 20. Februar 2025 einzureichen. Die vollständige Ausschreibung und die Vordrucke sind auf der institutionellen Website der Region veröffentlicht.