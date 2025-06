„Südtirol kocht“ im Quellenhof ein voller Erfolg

Von: Ivd

St. Martin – Die Auftaktveranstaltung von „Südtirol kocht by Die Südtiroler Frau“ fand am Dienstagnachmittag im exklusiven Ambiente des Quellenhof Luxury Resort Passeier statt. Gastgeber war kein Geringerer als Heinrich Dorfer mit Familie sowie Chefkoch Michael Mayr, dessen Team mit einem raffiniert alpin-mediterranen Menü glänzte – mit konsequentem Fokus auf lokale Zutaten, darunter Speck mit GGA-Zertifizierung, fangfrischer Saibling und hofeigener Honig.

Mit dabei: eine Auswahl ausgezeichneter Produzenten aus dem Passeiertal – darunter der Schmiedhof, die Fischzucht Schiefer, die Imkerei Kessler, der Aignerhof und der Niedersteinhof – sowie renommierte Südtiroler Weingüter wie Pitzner, Romen, Fliederhof und die Sektmanufaktur Winkler, die mit ihren Weinen und Sekten perfekt zum Menü harmonierten. Die Veranstaltung wurde charmant und kenntnisreich moderiert von Silvia Fontanive und Stella Turian, die durch die Kochshow führten und den Gästen spannende Einblicke in Küche, Herkunft und Produkte boten.

Der Austausch zwischen Gästen, Produzenten und Küchencrew war intensiv. „Ein stimmiger Abend, bei dem Genuss, Regionalität und Begegnung im Mittelpunkt standen – ganz im Sinne der Südtiroler Esskultur“, so die Veranstalter. Südtirol kocht wird von Tend System, Luis Trenker, Niederbacher Gastrotec, Berufsbekleidung Milesi, Floriamo, dem Südtiroler Speck Konsortium und der Zeitschrift „Die Südtiroler Frau“ unterstützt. Nächste Termine: 13. Juli 2025: Gröden – Baita Ciampac, 10. August 2025: Alta Badia – Club Moritzino und am September 2025: Erntedankfest in Sand in Taufers.