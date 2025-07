Südtiroler aus aller Welt feiern ihre Verbundenheit zur Heimat

Südtiroler in der Welt

38. Sommertreffen in Meran

Von: mk

Meran – Mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vorwiegend aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, folgten der Einladung der „Vereinigung Südtiroler in der Welt” zu ihrem traditionellen Sommertreffen in Meran. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der Heimatverbundenheit, Freundschaft und der gemeinsamen Wurzeln. Für die ausgewanderten Südtirolerinnen und Südtiroler ist das Treffen eine willkommene Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen und auszutauschen.

Zum feierlichen Auftakt fand ein Gottesdienst mit Altabt German in der Untermaiser Kirche statt. In seiner Predigt ging er einfühlsam auf die Bedeutung von Heimat ein. Er erkennt bei in der Ferne lebenden Südtirolerinnen und Südtirolern eine nach wie vor starke Verbundenheit zur Heimat, die auf einer tiefen Verwurzelung mit Südtirol beruht. Diese Verbundenheit verbindet viele Südtirolerinnen und Südtiroler trotz großer Entfernungen miteinander. Anschließend traf man sich zum Aperitif und zum festlichen Akt im Kulturzentrum KIMM, wo auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Auslandsvereinen anwesend waren – einige von ihnen waren mit eigens organisierten Bussen angereist.

Der Vorsitzende der Südtiroler in der Welt, Werner Atz, begrüßte die Anwesenden herzlich und betonte in seiner Ansprache: „Heimat ist da, wo Freunde sind.“ In bewegenden Worten führte er aus, wie wichtig es sei, den Kontakt zur Heimat zu pflegen und das Miteinander zu stärken.

Die „Südtiroler in der Welt“ sind ein eigenständiger Verein im KVW und gleichzeitig Dachorganisation für die Verbände und Vereine der Südtiroler im Ausland.

Der Verein ist Interessensvertreter für die Heimatfernen und viel gefragte Verbindungsstelle zu den Behörden und Institutionen.

Waltraud Deeg, Landtagsabgeordnete und Vorstandsmitglied des Vereins „Südtiroler in der Welt“, richtete ein Grußwort an die Gäste und unterstrich die tiefe Heimatverbundenheit der Südtiroler im Ausland. Ihr Dank galt all jenen, die sich ehrenamtlich für den Erhalt der kulturellen Bande einsetzen.

Am Nachmittag konnten die Gäste aus zahlreichen Angeboten wählen. Sie besichtigten den berühmten Pferderennplatz in Meran, lernten die Stadt während eines Rundgangs besser kennen oder sahen sich das wunderschöne alte Widum an.

Bei Kaffee und Kuchen klang das 38. Treffen schließlich in geselliger Runde aus. Der Wunsch vieler Teilnehmer war eindeutig: Auch im kommenden Jahr soll diese besondere Begegnung wieder stattfinden.

Ein besonderes Dankeschön gilt der KVW-Ortsgruppe Meran mit ihrem Vorsitzenden Siegfried Gufler und seinem engagierten Team für die hervorragende Organisation. Ebenso wurde Stadtrat Stefan Frötscher herzlich gedankt, der die Veranstaltung in besonderer Weise unterstützt hat.