Tag der Bibliotheken 2020

Bozen – Am Donnerstag, den 24. Oktober 2020 wird in Südtirol nun schon zum zwölften Mal der „Tag der Bibliotheken“ gefeiert. Aus diesem Tag wird heuer aber gewissermaßen ein „Monat der Bibliotheken“, denn der Aktionszeitraum wird erstmals auf den ganzen Monat Oktober ausgedehnt.

Zahlreiche Bibliotheken – von Sterzing bis Margreid und von Prad bis Bruneck – öffnen im Oktober anlässlich des Tags der Bibliotheken ihre Tore und machen Jung und Alt mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen auf ihre vielfältigen Wirkungsbereiche aufmerksam. Bibliotheken sind nämlich weit mehr als nur reine Bücher-Ausleihstellen: Sie sind multimediale, kulturelle Nahversorger, Orte der Begegnung und des Austausches, der Information, des Lernens, der Kulturvermittlung und der Freizeitgestaltung.

Obwohl aufgrund der Coronakrise deutlich weniger Bibliotheken am Tag der Bibliotheken teilnehmen und auch weniger Veranstaltungen angeboten werden als in den letzten Jahren (zum Beispiel Autorenlesungen), wird gelesen, gespielt, musiziert, gefeiert, gedichtet, gestöbert, vorgetragen und vorgelesen – natürlich mit manchen coronabedingten Einschränkungen (zum Beispiel begrenzte Teilnehmerzahl) und je nachdem, wie es die aktuelle epidemiologische Lage zulässt.

Das Angebot der Veranstaltungen reicht von A wie Autorenbegegnung bis Z wie Zero-Waste-Vortrag: So stehen beispielsweise Bibliotheksführungen, Bücherflohmärkte, Spielenachmittage oder eine Bibliotheksralley zu Auswahl. Außerdem gibt es Poetry-Slam, Lesungen (auch musikalisch umrahmte), Buchvorstellungen und verschiedene Vorträge und Entdeckungsreisen zu speziellen Themen wie Ergonomie in der Landwirtschaft, Klimawandel in der Arktis, Gefahren im Internet oder fairen Bananen (heuer stehen besonders ökologische Themen im Fokus). Präsentiert werden außerdem gebastelte Objekte (zum Beispiel Lesezeichen der Schüler des Kunstgymnasiums Cademia Gröden). Für die Kleinsten werden Kasperletheater (in den beiden ÖB von Tramin und Auer) oder eine Bilderbuchstunde angeboten (ÖB Sexten), für die älteren Leser gibt es Tipps zum altersgerechten Wohnen (ÖB Lana). Die ÖB Prad lädt zu einem Lesefest inklusive Buchvorstellung für die ganze Familie ein. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei.

Nähere Informationen zu allen Events sind auf der Homepage https://2020.tagderbibliotheken.bz.it/ abrufbar. Die Veranstaltungen können nach Bezirk oder Typ ausgewählt werden.