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Gemeinsamer Workshop von unibz und Versuchszentrum Laimburg

Tag der Pflanzengesundheit am 12. Mai

Montag, 11. Mai 2026 | 11:22 Uhr
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Von: mk

Bozen – Ob Ernährungssicherheit, Biodiversität oder Klimaschutz: Gesunde Pflanzen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung unserer Lebensgrundlage. Das Kompetenzzentrum für Pflanzengesundheit der unibz nutzt den internationalen Aktionstag am 12. Mai, um gemeinsam mit dem Versuchszentrum Laimburg Einblicke in die Forschung auf lokaler Ebene zu geben und Raum für Austausch zu Themen rund um die Pflanzengesundheit zu schaffen.

Vier Vorträge, vier unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Pflanzengesundheit: Das ermöglicht am Dienstag, den 12. Mai, ein Workshop, den das Kompetenzzentrum für Pflanzengesundheit gemeinsam mit dem Versuchszentrum Laimburg am Campus Bozen Zentrum organisiert. „Die Pflanzengesundheit ist eine grundlegende Voraussetzung für eine nachhaltige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel“, sagt der Leiter des Kompetenzzentrums Prof. Luigimaria Borruso. Vor dem Hintergrund von Klimawandel und neuen ökologischen Herausforderungen seien Forschung, Innovation und die Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Versuchszentren, Institutionen und der Landwirtschaft entscheidend, um gesündere Anbausysteme zu fördern, Risiken vorzubeugen und wirksame sowie ressourcenschonende Lösungen zu entwickeln.

Seit seiner Gründung vor sechs Jahren hat sich das Kompetenzzentrum für Pflanzengesundheit der unibz als wichtiger Ort für Forschung, aber auch für einen solchen Austausch und für Wissenstransfer etabliert. „Wir haben seit jeher eine Verbindung von lokaler Verwurzelung und Einbindung in große internationale Forschungskooperationen gesucht“, sagt die Gründungsdirektorin des Kompetenzzentrums und Prorektorin für Forschung Prof.in Tanja Mimmo. Dieser Ansatz spiegelt sich auch im Programm des Workshops wider. Im Laufe des Vormittags werden verschiedene Themen rund um die Pflanzengesundheit vertieft, mit besonderem Augenmerk auf verfügbare Technologien, biotische und abiotische Faktoren, die sie beeinträchtigen können, sowie auf nützliche Instrumente, um diese richtig zu erkennen und zu unterscheiden. „Ziel der Tagung ist es, Forschung verständlich zu vermitteln und den Austausch mit lokalen Partnern, besonders dem Versuchszentrum Laimburg, zu stärken“, so Prof.in Mimmo.

Das Versuchszentrum Laimburg widmet sich dem Pflanzenschutz unter den konkreten landwirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen Südtirols: „Mit praxisnaher Forschung zu Schädlingen und Pflanzenkrankheiten sowie durch das frühzeitige Erkennen neuer Risiken leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Gesunderhaltung von Kulturpflanzen und damit zu stabilen Erträgen und hochwertigen Lebensmitteln. Wir greifen praxisrelevante Fragestellungen wissenschaftlich auf und unterstützen dadurch die Landwirtinnen und Landwirte fachlich fundiert im Arbeitsalltag“, so Sabine Öttl, Leiterin des Instituts für Pflanzengesundheit des Versuchszentrums Laimburg.

Die Tagung findet am 12. Mai von 9.00 bis 12.00 Uhr im Raum F6 am Campus Bozen Zentrum statt. Grußworte kommen von Landwirtschaftslandesrat Luis Walcher, Prof.in Tanja Mimmo, Prof. Luigimaria Borruso und Sabine Öttl. Einblicke in aktuelle Forschungsansätze zum Thema geben Prof.in Luisa Petti und Simon Unterholzner von der Freien Universität Bozen sowie Yazmid Reyes Dominguez und Marko Bjeljac vom Versuchszentrum Laimburg.

Bezirk: Bozen, Überetsch/Unterland

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