Tag der Solidarität 2024 am 3.März 2024

Bozen – Der Tag der Solidarität ist eine Einrichtung der Diözese Bozen-Brixen. Er soll auf die Anliegen der Solidarität aufmerksam machen. Die Kirchenkollekte an diesem Tag ist für das Patronat KVW-ACLI bestimmt.

Auch in diesem Jahr wurden das eigens von der Diözese gestaltete Plakat und die von der Diözese formulierten Fürbitten für den Gottesdienst an über 250 KVW-Ortsgruppen verteilt, damit sie direkt vor Ort in ihren Schaukästen auf diesen für die finanzielle Absicherung der Patronatstätigkeit wichtigen Tag aufmerksam machen können.

Die beiden Sozialverbände KVW und ACLI tragen seit fast 80 Jahren das nach ihnen benannte Patronat. Der diözesane Tag der Solidarität soll die Bedeutung dieser wertvollen und in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommenen Form der Solidarität stärker ins Bewusstsein der Gläubigen rücken. Thematisch geht es auch in diesem Jahr wieder um das „Danke sagen“ in Verbindung mit der Schöpfungsverantwortung, die jeder und jede Einzelne in sich trägt. Aus diesem Anlass findet am 1. März auch eine Tagung an der Cusanus Akademie in Brixen statt. Seit der Zuspitzung der Klimakrise gewinnt der Umweltschutz auch aus christlicher Perspektive an Bedeutung, wie Papst Franziskus in Laudato si’ (2015) und Laudate Deum (2023) betont. Dieses Engagement für den Umweltschutz unterscheidet sich jedoch von dem von Nichtregierungsorganisationen oder Bewegungen wie „Fridays for Future“, da hier die Natur als Schöpfung Gottes gedeutet wird. Was gelebte Schöpfungsverantwortung in diesem Sinne genau bedeutet, soll bei der Tagung vertieft und gemeinsam mit P. Martin M. Lintner, Brixen, Professor für Ethik und Moraltheologie an der Phil.-Theol.Hochschule in Brixen, diskutiert werden.

Seit es soziale Sicherungssysteme gibt, die es ermöglichen, Menschen in Not institutionell durch Angebote des Staates, der Region, des Landes, der Bezirksgemeinschaften zu helfen, gibt es viele Bürger, die entweder nicht wissen, dass sie einen Anspruch auf eine bestimmte Leistung haben, oder die nicht in der Lage sind, diesen Anspruch ohne fremde Hilfe durchzusetzen. Um diesen Bürgern zu helfen, bedarf es professioneller Beratung und Unterstützung.

„Das Patronat KVW-ACLI kann auch im Jahr 2023 beeindruckende Zahlen vorweisen: 49.902 Aktenvorgänge wurden für das Jahr 2023 registriert. Bis Ende Mai 2023 wurden Anträge auf die einmalige Auszahlung der Entlastungsprämie in Höhe von 500 Euro gestellt. Es wurden Anträge auf Invalidenpensionen, Alterspensionen, Dienstalterspensionen, Hinterbliebenenpensionen im In- und Ausland, Sozialrenten, Rentenneufestsetzungen, Pensionszuschläge sowie Anträge auf Kindergelder gestellt. Auch die Zahl der Anträge auf Arbeitslosengeld/Naspi, Pflegegeld, telematische Kündigungen und Anträge auf Aufenthaltsgenehmigungen war hoch“, so die Leiterin des Patronats KVW-ACLI, Elisabeth Scherlin.

„Nach wie vor beschäftigt uns die Personalsuche, um möglichst alle Anlaufstellen offen halten zu können, um eine wohnortnahe Betreuung für die Arbeitnehmerinnen und -nehmer zu organisieren. Es ist eine verantwortungsvolle, aber auch erfüllende Tätigkeit. Es braucht dazu eine soziale Ader“, so die Präsidentin des Patronats KVW Margareth Fink

Das Patronat KVW-ACLI sei nach wie vor die erste Anlaufstelle für alle Fragen rund um die soziale Fürsorge und Vorsorge.