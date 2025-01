“Tag der Zweisprachigkeit” am 26. Februar

Von: mk

Bozen – Am Mittwoch, 26. Februar findet der nächste Termin der Veranstaltungsreihe “Tag der Zweisprachigkeit” statt. Angehende Kandidatinnen und Kandidaten haben am Sitz der Dienststelle (Südtiroler Straße 50 in Bozen) die Möglichkeit, den mündlichen Teil der Zweisprachigkeitsprüfung zu simulieren. Die kostenlose Informationsveranstaltung wird von der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen und dem Multisprachzentrum Bozen/Kulturzentrum Trevi organisiert.

Das Programm umfasst mehrere Angebote: Am Vormittag findet von 8.30 bis 10.00 Uhr die Präsentation der Zweisprachigkeitsprüfung in zwei Sprachen statt mit wichtigen Informationen über den Prüfungsablauf sowie die weiteren Möglichkeiten, den Zweisprachigkeitsnachweis zu erwerben (Anerkennung von Sprachzertifikaten und Studientiteln). Von 10.30 bis ca. 16.30 Uhr wird die mündliche Prüfung der Zweisprachigkeitsprüfung simuliert.

Die Teilnehmenden erhalten sofort ein individuelles Feedback der Kommission, die versuchen wird, die sprachlichen Stärken und Schwächen zu er- und vermitteln. Mit diesen Informationen ist die Vorbereitung auf die bevorstehende Zweisprachigkeitsprüfung besser, gezielter und ohne Prüfungsängste möglich. Für die Teilnahme an der Prüfungssimulation ist eine online-Anmeldung innerhalb 19. Februar erforderlich. Wer sich nicht selbst einer Prüfungssimulation stellen möchte, hat die Möglichkeit bei den Simulationen anderer zuzuhören.

Darüber hinaus stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Multisprachzentrums Bozen ganztägig mit nützlichen Tipps für das selbstständige Erlernen von Sprachen zur Verfügung und werden die für die Prüfungsvorbereitung hilfreichen Dienste, Mediendateien und Onlineressourcen des Multisprachzentrums vorstellen.

Das vollständige Programm und die Anmeldemodalitäten sind online zu finden. Die Anmeldungen laufen vom 5. bis 19. Februar. Weitere Informationen gibt es unter 0471 413900 und zdp@provinz.bz.it.