Tanz „Zwischen Welten"
Tanzcamp vom 13.-18. Juli 2026 in Mühlbach

Tanz „Zwischen Welten“

Mittwoch, 11. März 2026 | 21:44 Uhr
20250726 Earth Song Extradanza (119)
Von: ka

Mühlbach – In diesem Sommer öffnet unser Tanzcamp erneut seine Türen für alle Jugendlichen, die Lust haben, sich in den Bereichen Bewegung, Kreativität und Bühnenluft auszuprobieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchen in eine faszinierende Vielfalt von Tanzstilen ein: vom klassischen Ballett über ausdrucksstarkes Contemporary bis hin zu energiegeladenem Hip-Hop. So entdecken sie neue Ausdrucksformen und erweitern spielerisch ihren tänzerischen Horizont.

Die Tänzerinnen und Choreografinnen Anastasia Kostner und Sarah Merler werden ihre lange Erfahrung den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zur Verfügung stellen: „Es ist faszinierend zu beobachten, wie kreative Prozesse Gestalt annehmen, wenn junge Tänzerinnen und Tänzer unterschiedliche Stile erkunden und sich miteinander austauschen: genau das macht diese Woche so lebendig.“

Im Zentrum steht die kreative Arbeit: Gemeinsam wird erforscht, wie Bewegung Geschichten erzählen kann, und es werden eigene Szenen voller Fantasie und Persönlichkeit entwickelt. Schritt für Schritt entsteht dabei ein gemeinsames Bühnenstück mit dem Titel „Zwischen Welten“, das am Ende des Camps öffentlich präsentiert wird. Diese Abschlussaufführung zeigt nicht nur die Vielfalt der erarbeiteten Tanzstile, sondern auch den Einfallsreichtum und die schöpferische Kraft der gesamten Gruppe.

Maicol Mariz, Hip-Hop-Tänzer und -Lehrer, ist in diesem Jahr erstmals Teil des Teams:
„Für mich ist Hip-Hop weit mehr als nur ein Stil: Er ist Ausdruck, Rhythmus und ein Raum, in dem jede und jeder die eigene Energie spüren kann. Ich freue mich darauf, diese Kraft mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Tanzcamps zu teilen und gemeinsam zu erkunden, wie sich Bewegung für neue künstlerische Ausdrucksformen öffnen kann.“

Mitmachen können Jugendliche zwischen 9 und 19 Jahren, ganz unabhängig davon, ob sie bereits Tanzerfahrung haben oder zum ersten Mal auf der Bühne stehen. Entscheidend ist die Freude an Bewegung und die Neugier, Neues auszuprobieren. Um eine persönliche Betreuung und intensive Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist das Camp auf maximal 20 Teilnehmer*innen begrenzt.

Ein Sommer voller Tanz, Kreativität und Gemeinschaft wartet darauf, entdeckt zu werden.

Ort: Herz-Jesu-Institut in Mühlbach, 13.–18. Juli 2026 mit Vollpension
Mit dem Team der Community Dance Academy des Tanzkollektivs Südtirol
Anmeldungen: www.communitydance.it

Bezirk: Pustertal

