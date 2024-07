 Tanzen, Singen und Sport

Von: luk

Salern – 34 Kinder im Grundschulalter nahmen Anfang Juli an der Kreativ-Aktiv-Singwoche, der KAS-Woche, des Südtiroler Chorverbandes teil, die heuer in der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern stattfand. Unter dem Motto „Sport-Songs-Dance“ erlebten die Kinder eine Woche, in der das Singen, das Tanzen und der Sport im Mittelpunkt standen.

Die Kinder lernten in allen drei Bereichen viel Neues und erfuhren dabei Gemeinschaft hatten eine Menge Spaß dabei. Dafür sorgte neben den Freizeitbetreuern ein professionelles Referententeam unter der Leitung von Renate Unterthiner, der Verbandschorleiterin des Südtiroler Chorverbandes: Sabrina Fraternali erarbeitete mit den Kindern Tanzeinlagen, die sie den Eltern beim Abschlusskonzert zeigten, Franziska Seiwald war für den Gesang zuständig und Stefan Stuefer für den Sport.