Lichtenstern – Krisenresistent, innovativ, familientauglich, zum Selbst-Erarbeiten und mit Online-Begleitung: So präsentiert sich das neue Bildungskonzept des Hauses der Familie. Das Rittner Bildungszentrum bietet den Familien vier Themenboxen “to go” an: Die Box mit Gute-Nacht-Geschichten ist für kleine Kinder konzipiert, die Zauber- und Planeten-Box richtet sich an Grund-, Mittel- und OberschülerInnen, die Box mit Hand-Lettering an Erwachsene.

Die Boxen werden direkt nach Hause geliefert und beinhalten verschiedenste Materialien für jeweils mehrere Experimente, dazu Anleitungen und Links zu Erklärvideos. Das Haus der Familie vertieft die Themen mit fachkundigen ReferentInnen bei Webinaren und mittelfristig wieder bei analogen Kursen.

Die Bildungsboxen können über die Webseite www.hdf.it angefordert werden und kosten jeweils 29 Euro. Das Konzept konnte dank der Unterstützung des Amtes für Weiterbildung umgesetzt werden.