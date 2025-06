Tiroler Volkskulturpreis 2025 geht an Franz Posch

Von: apa

Der Musiker, Lehrer und ORF-Moderator Franz Posch erhält den Tiroler Volkskulturpreis 2025 für sein Engagement rund um die Pflege und den Erhalt heimischer Volksmusik. Das teilte am Sonntag die Tiroler Landesregierung mit. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre für Leistungen im Bereich regionaler Traditionen und Brauchtum verliehen. Überreicht wird der mit 5.000 Euro dotierte Preis beim Fest der Kultur am 23. September in Innsbruck.

“Franz Posch steht für die Tiroler Volksmusik wie kaum ein anderer”, so der zuständige Landesrat Josef Geisler (ÖVP) in der Aussendung. Der 1953 in Hall in Tirol geborene Posch moderiert seit Jahrzehnten die Fernsehsendung “Mei liabste Weis”, seit 1979 ist er Radiomoderator im ORF Landesstudio Tirol.

Er veröffentlichte zahlreiche Tonträger und Notenbücher, war bzw. ist Mitglied mehrerer Volksmusikgruppen und engagierte sich im Vorstand des Tiroler Volksmusikvereins. Der promovierte Doktor der Philosophie war zudem von 1998 bis 2020 Professor für Steirische Harmonika am Tiroler Landeskonservatorium. 2008 hatte Posch bereits das Verdienstkreuz des Landes Tirol erhalten, 2015 das Ehrenzeichen. 2024 wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.