Trauer um zwei wichtige Persönlichkeiten der Kulturszene

Von: Ivd

Bozen – Innerhalb weniger Tage sind kürzlich der Theaterpionier und Regisseur Erich Innerebner und der Bildhauer, Maler und Grafiker Robert Scherer verstorben. Damit verliere Südtirol, laut Kulturlandesrat Philipp Achammer, zwei wichtige Persönlichkeiten, die Südtirols Kunst- und Kulturlandschaft wesentlich mitgeprägt haben.

“Mit Erich Innerebner verliert Südtirol eine große Theaterpersönlichkeit. Auch wenn sich derzeit im Schauspielbetrieb Tätige nur mehr vereinzelt daran erinnern können, hat Erich Innerebner als Regisseur und Organisator Fundamente gelegt und Maßstäbe gesetzt, ohne die es die Südtiroler Theaterlandschaft in der heutigen Form nicht gäbe”, sagt Achammer und drückt allen, denen Innerebner nahestand sein Mitgefühl aus. Erich Innerebner galt als einer der wichtigsten Theaterregisseure Südtirols, unter anderem der Rittner Sommerspiele. Gemeinsam mit anderen Akteurinnen und Akteuren hatte Innerebner wesentlich zur Gründung der Vereinigten Bühnen Bozen beigetragen. Erich Innerebner verstarb bereits am Donnerstag im Alter von 93 Jahren.

Robert Scherer, gebürtig aus Kortsch/Schlanders im Vinschgau, kehrte nach seinem Studium der Kunst und Architektur in Wien nach Südtirol zurück und trug als freischaffender Künstler wesentlich zur Entwicklung der Südtiroler Kunstszene bei. Scherer bediente sich unterschiedlichster Techniken, vom Mosaik zur Wandmalerei, von der Skulptur zur Zeichnung, er hinterlässt ein umfangreiches künstlerisches Erbe. “Mit dem Tod von Robert Scherer verliert Südtirol eine prägende Persönlichkeit unserer Kunstwelt. Robert Scherer hat mit seinem künstlerischen Schaffen Generationen berührt und den kulturellen Dialog weit über die Landesgrenzen hinaus bereichert. Dafür gebührt ihm unser Dank und ehrendes Gedenken”, sagt Kulturlandesrat Achammer. Robert Scherer ist gestern im Alter von 97 Jahren verstorben.