Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Trauer um zwei wichtige Persönlichkeiten der Kulturszene
Theatermacher und Maler

Trauer um zwei wichtige Persönlichkeiten der Kulturszene

Montag, 12. Januar 2026 | 15:38 Uhr
kerze trauer
fotolia.de/gentilik
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Innerhalb weniger Tage sind kürzlich der Theaterpionier und Regisseur Erich Innerebner und der Bildhauer, Maler und Grafiker Robert Scherer verstorben. Damit verliere Südtirol, laut Kulturlandesrat Philipp Achammer, zwei wichtige Persönlichkeiten, die Südtirols Kunst- und Kulturlandschaft wesentlich mitgeprägt haben.

“Mit Erich Innerebner verliert Südtirol eine große Theaterpersönlichkeit. Auch wenn sich derzeit im Schauspielbetrieb Tätige nur mehr vereinzelt daran erinnern können, hat Erich Innerebner als Regisseur und Organisator Fundamente gelegt und Maßstäbe gesetzt, ohne die es die Südtiroler Theaterlandschaft in der heutigen Form nicht gäbe”, sagt Achammer und drückt allen, denen Innerebner nahestand sein Mitgefühl aus. Erich Innerebner galt als einer der wichtigsten Theaterregisseure Südtirols, unter anderem der Rittner Sommerspiele. Gemeinsam mit anderen Akteurinnen und Akteuren hatte Innerebner wesentlich zur Gründung der Vereinigten Bühnen Bozen beigetragen. Erich Innerebner verstarb bereits am Donnerstag im Alter von 93 Jahren.

Robert Scherer, gebürtig aus Kortsch/Schlanders im Vinschgau, kehrte nach seinem Studium der Kunst und Architektur in Wien nach Südtirol zurück und trug als freischaffender Künstler wesentlich zur Entwicklung der Südtiroler Kunstszene bei. Scherer bediente sich unterschiedlichster Techniken, vom Mosaik zur Wandmalerei, von der Skulptur zur Zeichnung, er hinterlässt ein umfangreiches künstlerisches Erbe. “Mit dem Tod von Robert Scherer verliert Südtirol eine prägende Persönlichkeit unserer Kunstwelt. Robert Scherer hat mit seinem künstlerischen Schaffen Generationen berührt und den kulturellen Dialog weit über die Landesgrenzen hinaus bereichert. Dafür gebührt ihm unser Dank und ehrendes Gedenken”, sagt Kulturlandesrat Achammer. Robert Scherer ist gestern im Alter von 97 Jahren verstorben.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
29
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
28
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Kommentare
21
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 