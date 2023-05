Trauttmansdorff: Tag der offenen Tür für Menschen mit Behinderung

Meran – Am kommenden Samstag, den 6. Mai 2023 können alle Menschen mit Behinderung samt einer Begleitperson kostenlos die Gärten von Schloss Trauttmansdorff und das Touriseum besuchen.

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff laden in Zusammenarbeit mit dem Dachverband für Soziales und Gesundheit zu einem Tag der offenen Tür für Menschen mit Behinderung ein. An diesem Samstag, 6. Mai 2023 ist der Eintritt für Menschen mit Behinderungen und ihre Begleitperson frei. Es genügt, an der Kassa den Zivilinvalidenausweis oder jedes andere Dokument vorzuzeigen, das die Invalidität bescheinigt.

Einlass ist von 9.00 bis 19.00 Uhr. Um 10.00 Uhr findet eine kurze offizielle Begrüßungsansprache statt.

Um die ankommenden Besucherinnen und Besucher schnell einzulassen, ist am Vormittag bis 12.00 Uhr das Tor links vom Eingang des Besucherzentrums geöffnet. Pkw und Kleinbusse können Fahrgäste vor dem Eingangsbereich aus- und einsteigen lassen, die Fahrerinnen und Fahrer werden jedoch gebeten, die Fahrzeuge anschließend nicht dort abzustellen, sondern andere Parkplätze zu benutzen. Die Benützung des Parkplatzes ist für Inhaber des (blauen) Behinderten-Parkausweises gratis. Berechtigte erhalten gegen den Vorweis entsprechende Auslasstickets. Ansonsten ist der Parkplatz kostenpflichtig.

Ein Dank geht an die vielen Menschen, die zum Gelingen dieses Tages beitragen. Besonders an die unzähligen Freiwilligen, die an diesem Tag als Busfahrer und Begleiter die Senioren und Menschen mit Behinderung begleiten und aus allen Landesteilen nach Meran bringen. Ohne diese Freiwilligen wäre es nicht möglich, so vielen Menschen diesen Ausflug zu ermöglichen!