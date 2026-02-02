Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Trio Rospigliosi zu Gast in der Akademie Meran
Trio Rospigliosi zu Gast in der Akademie Meran

Montag, 02. Februar 2026 | 14:02 Uhr
Trio Rospigliosi zu Gast in der Akademie Meran
Akademie deutsch-italienischer Studien
Von: Ivd

Meran – Im Rahmen des Prisma Poliedric Music Festivals gastiert am Donnerstag das Trio Rospigliosi in der Akademie Meran. Beginn des Konzerts ist um 18.00 Uhr, der Eintritt erfolgt auf freiwilliger Spendenbasis.

Unter dem Titel „Musik in Bewegung – Hommage und Fantasien zwischen Kino und Klassik“ präsentiert das Ensemble ein Programm für zwei Gitarren und Klavier, das bewusst Grenzen überschreitet. Die musikalische Auswahl verbindet klassische Tradition mit Einflüssen aus der Filmmusik und spannt einen Bogen von historischen Werken bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem Werke von Mario Castelnuovo-Tedesco, dessen Musik für Gitarre bis heute Maßstäbe setzt. Ergänzt wird das Programm durch neuere Stücke sowie Uraufführungen, die eigens für Duo- und Trio-Besetzungen geschrieben wurden. Einen besonderen Akzent setzen Hommagen an große Filmkomponisten wie Ennio Morricone und Nino Rota, deren Melodien weit über die Kinoleinwand hinaus bekannt sind.

Das Konzert versteht sich als musikalische Reise zwischen Konzertsaal und Kino, zwischen Tradition und Moderne. Ziel ist es, die Vielseitigkeit der Instrumente und die emotionale Kraft der Musik in unterschiedlichen Klangwelten erfahrbar zu machen.

Bezirk: Burggrafenamt

