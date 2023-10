Bozen – Matthias Heine ist dem Ursprung und der Entwicklung heikler Wörter auf den Grund gegangen und erklärt, was gegen oder für ihren Gebrauch spricht.

Viele Wörter sind heute umstritten. Sie stehen unter dem Vorwurf, diskriminierend, rassistisch, historisch belastet oder schlichtweg gestrig zu sein. Der Journalist und Autor Matthias Heine ist dem deutschen Wortschatz in seinen Büchern „Kaputte Wörter? Vom Umgang mit heikler Sprache“ und „Verbrannte Wörter. Wo wir noch reden wie die Nazis – und wo nicht“ auf den Grund gegangen. Sein Ziel war es nicht, Sprachvorschriften aufzustellen, sondern den Ursprung, den Gebrauch und auch die Kritik an einzelnen Wörtern sachlich darzustellen. Seine Recherche und seine Einschätzung bieten allen, die Sprache bewusst einsetzen möchten, Orientierung.

Die Sprachstelle im Südtiroler Kulturinstitut, die Journalistenkammer Trentino-Südtirol, die Volkshochschule und die Landesbibliothek F. Teßmann haben Matthias Heine zu einem Vortrag nach Bozen eingeladen. Unter dem Titel „Umstrittene Wörter – vom Umgang mit heikler Sprache“ wird er zeigen, wie spannend es ist, den Gebrauch einzelner Wörter im Laufe der Geschichte zu verfolgen. Dieses Wissen trägt dazu bei, Debatten über Sprache bewusst und nicht polemisch zu führen.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 9. November um 20.00 Uhr in der Landesbibliothek Dr. F. Teßmann statt, richtet sich an alle Interessierten und wird auch von der Journalistenkammer als Fortbildung anerkannt. Eintritt frei.