Ungurungu sammelt 25.000 Euro für krebskranke Kinder

Bozen – Es ist nur ein kleines rotes Buch, aber eine durch und durch fantastische Geschichte: Bei einer Spendenaktion sind durch das Kinderbuch „Ungurungu“ in kurzer Zeit sagenhafte 25.000 Euro zusammengekommen. Das Geld wurde jetzt an die Kinderkrebshilfe Peter Pan übergeben.

Anfang Dezember war das Kinderbuch „Ungurungu“ in Bozen vorgestellt worden. Bei den Lesungen hatte es begeisterte Reaktionen auf das geheimnisvolle, kuschelig-wollige Wesen gegeben, das Kinder auf einer Südtiroler Alm entdecken. Erfunden hat diese Geschichte der 54-jährige Kalterer Ivan Rech Daldosso. Seine Kinder Leon und Maja hatten ihn zu dem Kinderbuch inspiriert. Tochter Maja hat für das Buch zudem die Illustrationen beigesteuert.

Möglich gemacht hat die originelle Spendenaktion die Raiffeisenkasse Bozen, die die Kosten für den Druck des Buches übernahm. In ihren acht Filialen war das Kinderbuch gegen eine Spende erhältlich und so sind in nur zwei Monaten beachtliche 25.000 Euro zusammengekommen.

Der Erlös der Spendenaktion kommt nun wie versprochen krebskranken Kindern zugute. Der Betrag wurde jetzt an die Kinderkrebshilfe Peter Pan übergeben. Kinderbuchautor Ivan Rech Daldosso und Roland Furgler von Raiffeisen Ethical Banking übergaben die gesammelten 25.000 Euro an Peter Pan Präsident Michael Mayr, der sich für die tolle Aktion und über die großzügige Unterstützung der Spender/innen bedankte.

„Die Veröffentlichung des Buches und die damit gesammelten Spenden für Peter Pan haben alle meine Erwartungen bei weitem übertroffen“, freut sich der Kinderbuchautor und Initiator der gelungenen Spendenaktion Ivan Rech Daldosso, „ganz besonders habe ich mich über die vielen netten Rückmeldungen gefreut, am meisten die direkten und spontanen Äußerungen der Kinder. Neben der Spendenaktion wollte ich möglichst viele Kinder erreichen, ihre Fantasie anregen und ihnen ein klein wenig Freude und eine unbeschwerte Zeit schenken. Einige Kinder haben auch nach einer Fortsetzung der Geschichte gefragt: nun, wo das kleine Geschöpf Ungurungu seine ersten Schritte in die Welt gemacht hat, könnten tatsächlich noch weitere folgen, warten wir es ab.“