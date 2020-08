UploadSounds: Patrick Strobl tritt in Bozen auf

Bozen – Am Samstag, 29. August 2020 findet von 11.30 bis 19:00 Uhr eines der wenigen Open-Air-Konzerte dieses Sommers statt. Im Rahmen von UploadSounds Summer 2020 tritt der Vinschger Musiker Patrick Strobl, bekannt als Frontman der Südtiroler Folkrock-Band Mainfelt, im Ahoi Minigolf in Bozen auf. Der Eintritt ist frei.

Alle interessierten Nachwuchsmusiker und Bands unter 35 Jahren haben die Möglichkeit mit Patrick Strobl auf der Bühne des Ahoi Minigolf Bozen zu stehen. Die Anmeldung erfolgt unter www.uploadsounds.eu. Weitere Infos für alle interessierten Jungmusikerinnen und -musiker gibt es bei info@poisonforsouls.com.

Der Gastmusiker

Der Acoustic-Folk-Rocker Patrick Strobl ist auf Südtiroler und internationalen Bühnen vor allem mit seiner Band Mainfelt bekannt. Daneben tritt er seit einigen Jahren erfolgreich als Solo-Künstler auf. Seine Konzertreisen führten ihn durch Europa und die USA, darunter New York, Chicago und Las Vegas. Strobl spielt sowohl Eigenkompositionen als auch bekannte Songs aus Pop, Rock, Reggae, Rock ’n‘ Roll, Blues, Country und Folk. Mit seinen melodischen und einfühlsamen Songs erobert er im Sturm die Herzen des Publikums. Seine musikalischen Zusammenarbeiten – unter anderem mit der Musikerin Tracy Merano – wurden auch von den heimischen Radiostationen erfolgreich aufgenommen und gespielt.

Der Contest

UploadSounds verfolgt auch 2020 das ehrgeizige Ziel, Musikerinnen und Musikern Vernetzung über den eigenen Landesteil hinaus zu ermöglichen, Gemeinschaft zu fördern und mit Musik Sprachbarrieren zu überwinden. Der Wettbewerb bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter 35 Jahren neben interessanten Preisen vor allem auch die große Chance einer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung sowie Auftritte regional und international. Im Mittelpunkt von UploadSounds stehen junge Musikerinnen und Musiker der Euregio, die in der Plattform seit mehr als einem Jahrzehnt einen wichtigen Bezugspunkt für ihren musikalischen Ausdruck und ein euroregionales Netzwerk gefunden haben, der es ihnen ermöglicht, in einem System der Talentförderung der drei Provinzen aufzutreten und die Interaktion und den gegenseitigen Austausch zu fördern. Die Einschreibungen für die diesjährige Ausgabe laufen seit Dienstag, den 30. Juni 2020 und enden am 20. November 2020. Weitere Informationen finden sich unter: www.uploadsounds.eu

UploadSounds Summer 2020

Open Air

Patrick Strobl + UploadSounds MusikerInnen

Samstag, 29. August 2020, 11.30–19.00 Uhr

Ahoi Minigolf, Bozen

Eintritt frei