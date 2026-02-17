US-Dokumentarfilmer Frederick Wiseman 96-jährig gestorben

Von: APA/Reuters

US-Dokumentarfilmer Frederick Wiseman, eine der Größen seines Genres, ist am Montag gestorben. Das gab Zipporah Films, die von ihm gegründeten Produktionsfirma, bekannt. Eine Todesursache wurde nicht genannt. 2014 erhielt er den Goldenen Löwen für das Lebenswerk auf dem Filmfest in Venedig, wo er zweimal (mit “Ex Libris – The New York Public Library”, 2017, und “A Couple”, 2022) im Wettbewerb war. 2016 wurde Wiseman mit einem Ehrenoscar geehrt.

“Fahren Sie mit dem Finger über eine Karte einer beliebigen amerikanischen Stadt, und Sie werden auf viele bekannte Orte stoßen: den Laden, die Schule, das Rathaus, den Zoo, das Ballett, das Fitnessstudio, die Rennbahn, den Park und das Gericht. Jeder dieser Orte war Gegenstand eines Dokumentarfilms, den Frederick Wiseman im Laufe seiner sechs Jahrzehnte umfassenden Karriere mit rund 50 Filmen gedreht hat – eindringliche, sachliche Erkundungen der Funktionsweise von Institutionen, der Menschen, auf die sie Einfluss haben, und der Arbeitnehmer, die dort schuften”, schrieb die Nachrichtenagentur Reuters in ihrem Nachruf. “Nur wenige kannten solche alltäglichen Orte so gut oder dachten so tiefgründig über sie nach wie Wiseman.”

Keine Kassenschlager

Wiseman war ein Beobachter. Seine Filme, die immer wieder auch beim Filmfestival Viennale gezeigt wurden, verzichten auf erklärende Voice-over-Kommentare; die Menschen sitzen nicht in schmeichelhaftem Licht für Interviews vor der Kamera; wenn Musik zu hören ist, dann stammt sie aus der Szene selbst und wird nicht nachträglich hinzugefügt. Seine Kameras hielten die Realität fest – 200 Stunden Rohmaterial waren keine Seltenheit -, die dann von einem Cutter, in der Regel Wiseman selbst, zu einem Spielfilm zusammengefasst wurde.

“Das Publikum wird mitten in diese Ereignisse versetzt und aufgefordert, über seine eigene Beziehung zu dem, was es sieht und hört, nachzudenken”, erklärte Wiseman 1991 gegenüber dem Documentary Magazine. “Es wird aufgefordert, sich zu fragen, warum ich das Material in dieser bestimmten Form ausgewählt und arrangiert habe.” Seine Dokumentarfilme waren keine Kassenschlager. Abgesehen von gelegentlichen Ausstrahlungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen musste das Publikum sie auf Festivals, an Universitäten oder in Independent-Kinos suchen. Seine Arbeit gehört zu einem Genre, das als “Direct Cinema” bezeichnet wird – analog zum französischen “Cinéma vérité”.

Filme als “Ausdruck meiner Neugier”

Enthusiasten verglichen seine Filme mit eindringlichen Romanen. “Niemand spricht mehr ernsthaft davon, den großen amerikanischen Roman zu schreiben, aber Wiseman gehört zu einer Generation, die das früher tat, und sein Gesamtwerk … ist meiner Meinung nach das zeitgenössische Äquivalent, das dem am nächsten kommt”, argumentierte der Schriftsteller Mark Binelli 2020 im “New York Times Magazine”. Wiseman bezeichnete seine Dokumentarfilme als “Realitäts-Träume” und “Ausdruck meiner Neugier”.

Frederick Wiseman wurde am Neujahrstag 1930 in Boston als einziges Kind der jüdischen Eltern Jacob Leo Wiseman, einem aus Russland in die USA emigrierten Anwalt, und Gertrude (geb. Kotzen), einer Verwaltungsangestellten in der Psychiatrie einer Kinderklinik, geboren. Er studierte und lehrte später Rechtswissenschaften. “Ich mochte die juristische Fakultät nicht, weil das, was ich lesen musste, so schlecht geschrieben war”, sagte er 2016 gegenüber der Zeitschrift Metrograph. “Ich hasste das Lehren genauso sehr wie ich die juristische Fakultät hasste.”

Er diente auch in der US-Armee – “glücklicherweise” nach dem Ende des Koreakrieges, wie er der britischen Zeitung Daily Telegraph erzählte -, bevor er sich dem Filmemachen zuwandte. Sein erster Spielfilm, “Titicut Follies”, der erschien, als er 37 Jahre alt war, führte die Zuschauer in ein Gefängniskrankenhaus für kriminelle Geisteskranke in Massachusetts. Obwohl der Film aufgrund eines Rechtsstreits mit dem Staat jahrzehntelang nicht außerhalb akademischer Einrichtungen gezeigt werden durfte, trug er dazu bei, Wisemans beobachtenden Ansatz zu etablieren.

“Es schien mir ein geeigneter Stil zu sein, wenn ich Filme über reale Situationen drehen wollte, in denen ich die Menschen nicht bat, etwas speziell für mich zu tun”, sagte Wiseman 2016. “Die Idee war immer, so viele verschiedene Aspekte des Weltgeschehens wie möglich im Film einzufangen.” In “High School” aus dem Jahr 1968 folgte seine Kamera Teenagern und ihren Lehrern in Philadelphia in einer Zeit sozialer Umbrüche. Wie “Follies” ist auch dieser Film Teil des National Film Registry der Library of Congress. 1994 folgte “High School II”, gedreht in New York City. PBS strahlte 2001 seinen dritten Film “Law and Order” über Polizisten in Kansas City sowie “Domestic Violence” über ein Frauenhaus aus.

“Die ständige Arbeit hält mich von der Straße fern”

Es folgte ein reiches Schaffen, für das Wiseman 2016 einen Ehrenoscar erhielt. Seine “meisterhaften und unverwechselbaren Dokumentarfilme untersuchen das Vertraute und enthüllen das Unerwartete”, hieß es in der Begründung der Akademie. “Die ständige Arbeit hält mich von der Straße fern”, scherzte er bei der Entgegennahme des Oscars. “Diese Zwanghaftigkeit haben meine Frau Zipporah und meine Söhne David und Eric immer verstanden.” Er benannte seine Produktionsfirma nach Zipporah, einer Rechtsprofessorin, die 2021 verstorben ist.

Wiseman fühlte sich auch zu europäischen Themen hingezogen. Er dokumentierte das Leben auf und hinter den Kulissen der Comédie-Française und wagte sich mit “The Last Letter” in die Welt der Fiktion, dessen Handlung in einem ukrainischen jüdischen Ghetto während des Zweiten Weltkriegs spielt. “Menus-Plaisirs – Les Troisgros” porträtierte französische Gastronomen. Mit einer Länge von vier Stunden ist der Film länger als das üppigste Mahl und ebenso reichhaltig. Auf die Frage nach seinen ausufernden Filmen, die die Geduld einiger Zuschauer auf die Probe stellen, antwortete er: “Ich mache sie in der Länge, die ich für angemessen halte … Ich weiß nicht, wie ich das Publikum berücksichtigen soll.”

Andere Filme behandelten so unterschiedliche Themen wie die Londoner National Gallery, den Panamakanal und unheilbare Krankheiten. “Jeder Film ist eine andere Erfahrung mit anderen Menschen und Situationen, die ich noch nie zuvor erlebt habe”, sagte Wiseman. “Ich hoffe, dass ich in jedem Fall etwas gelernt habe.”