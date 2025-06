Verbindendes Kulturgut

Von: mk

Bozen – Interessierte Musikerinnen und Musiker aus Nord-, Ost- und Südtirol trafen sich am vergangenen Samstag, 31. Mai 2025 in Bozen. Anlass war ein Tag zum Thema „Geistliche Volksmusik“. Im Mittelpunkt der grenzüberschreitenden Veranstaltung standen Impulse, Literaturtipps und natürlich viel Musik.

Die geistliche Volksmusik erfreut sich großer Beliebtheit – bei Chören ebenso wie bei Musikgruppen. Sie erklingt regelmäßig in Kirchen und wird dort lebendig gepflegt. Die Initiative „kultur.raum Süd-Nord-Ost-Tirol“ des Südtiroler Kulturinstituts bot nun den Rahmen für ein gemeinsames Treffen von Musikerinnen und Musikern und ermöglichte so einen Austausch über die Landesgrenzen hinweg.

Fünf Organisationen – der Verband der Kirchenmusik Südtirol, der Tiroler und Südtiroler Chorverband, das Kirchenmusikreferat der Diözese Innsbruck sowie der Tiroler und der Südtiroler Volksmusikverein – veranstalteten gemeinsam erstmals dieses Treffen. „Das Netzwerk zwischen den Veranstaltern, das nun entstanden ist, wird hoffentlich auch in Zukunft bestehen“, freute sich Mitorganisator und Kirchenmusikreferent Dominik Bernhard.

Beim Treffen im Waltherhaus vermittelten kurze Referate und Impulse Hintergründe und praktische Tipps für das Musizieren. Themen wie Musik im Gottesdienst oder Advent-, Passions- und Mariensingen wurden vertieft. Unter anderem referierten P. Urban Stillhard OSB, Manfred Novak und Dominik Bernhard (Kirchenmusikreferenten der Diözesen Innsbruck und Bozen-Brixen), Stefan Neussl und Robert Schwärzer (Musiker, Komponisten und Pädagogen) sowie Gernot Niederfriniger vom Südtiroler Volksmusikverein.

Die Pflege dieses musikalischen Kulturgutes und die zukünftige Aufführung von gehaltvollen Werken in sakralen Räumen stehen für die Organisatoren im Vordergrund. Wichtig sei es dabei, dass auch neue Kompositionen entstehen und so war der Austausch mit anwesenden Komponisten besonders interessant. Als Hilfe für das Musizieren, sammelte man im Vorfeld geeignete Werke, die in einer umfangreichen Liste zusammengestellt wurden. Eine Notenausstellung lud die Anwesenden zum Schmökern ein.

Zwischen den Impulsen wurde viel musiziert und das Gehörte konnte so unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden. Drei Instrumentalgruppen wirkten im Rahmen eines eigenen Themenblocks mit. Den Abschluss des Tages bildete die musikalische Gestaltung der Vorabendmesse im Bozner Dom durch die Teilnehmer und die beteiligten Musikgruppen. Eine Wiederholung des Thementages „Geistliche Volksmusik“ ist für Samstag, den 27. September 2025, in der Musikschule Innsbruck geplant.