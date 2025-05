Verlängerte Betreuungszeit im italienischen Kindergarten

Von: mk

Bozen – Für Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, gibt es in den italienischsprachigen Kindergärten die Möglichkeit, ein Betreuungsangebot bis zum späten Nachmittag, in einigen Fällen sogar bis 17.00 Uhr, zu nutzen. Diese Möglichkeit gibt es bereits seit vielen Jahren. Neu ab dem kommenden Bildungsjahr 2025/26 hingegen ist, dass dieses Angebot bereits ab dem zweiten Kindergartentag von in Anspruch genommen werden kann.

“Wir können dies nun durch die zugewiesenen Personalressourcen für ‘mittlere’ und ‘große’ Kinder anbieten und sind zuversichtlich, dass wir den Familien damit eine unterstützende Leistung bieten können”, erklärt der Landesrat für italienische Bildung, Marco Galateo.

Bisher wurde die verlängerte Betreuungszeit ab der zweiten Woche angeboten, um dem pädagogischen Personal die Möglichkeit zu geben, am Vormittag für die Aufnahme der kleinen Kinder anwesend zu sein. Landesdirektion italienischsprachige Kindergärten Manuela Pierotti betont: “Dank der Mitarbeit des pädagogischen Personals konnte die verlängerte Betreuungszeit bereits ab dem zweiten Schultag eingeführt werden. Familien können daher im nächsten Herbst auf diese Möglichkeit bei der Organisation ihres Familienalltages bauen.”