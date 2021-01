Virtuelle Abschlussfeier der Vorlesungsreihe

Bozen – Um eine konkrete Vorstellung von einem Universitätsstudium zu erhalten, ist die Teilnahme an einer Vorlesung manchmal aussagekräftiger als viele Eckdaten. Daher bietet die unibz seit Jahren Schnuppervorlesungen zu diversen Themenbereichen an, die Schulen buchen können. Mit der Vorlesung „Trends und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz in Industrieunternehmen“ fand am gestrigen Montag, 25. Januar die Abschlussfeier für eine Vorlesungsreihe statt, die sogar den Erwerb von ECTS-Kreditpunkten ermöglichte.

Alljährlich im September versendet die Studienberatung an Südtiroler Oberschulen eine Broschüre mit generellen Orientierungsangeboten und Vorlesungen aller fünf an der unibz angesiedelten Fakultäten (Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Bildungswissenschaften, Design und Künste, Naturwissenschaften und Technik).

„Insbesondere die thematischen Vorlesungen unserer Lehrenden finden großen Andrang“, berichtet der Leiter der Studienberatung Mario Burg. “Sehr beliebt ist beispielsweise die Vorlesung des Agrarökonomieprofessors Christian Fischer ‘Lokal? Regional? Global? Ganz egal? Zur Bedeutung der Herkunft bei der Lebensmittelwahl und Ernährung’, da die Jugendlichen nicht erst seit ‘Fridays for Future’ eine große Sensibilität gegenüber Themen der Nachhaltigkeit und Regionalität zeigen.“ Dass die Vorlesungen im Wintersemester nur online gebucht werden konnten, tat der Beliebtheit keinen Abbruch.

Im Gegenteil: Themen wie „Cryptovalute und Blockchain – Beispiele aus dem Dark Web“ von Prof. Paolo Coletti, „Menschen in Krisen begleiten“ von Prof. Ulrike Loch, „Mathematik und Jonglieren“ von Prof. Andreas Hamel oder „Bildungsgeschichte als Teil unserer Identitätsgeschichte“ von Prof. Annemarie Augschöll wurden vermehrt angefragt.

Eine Besonderheit stellt auch die Online-Vorlesungsreihe von Logistikprofessor Dominik Matt dar, die er gemeinsam mit Erwin Rauch zum Thema „Trends und Anwendungen der KI in Industrieunternehmen“ konzipiert hatte, und an der mehr als 80 Schüler von sieben verschiedenen Oberschulen teilnahmen. Sie konnten am Ende zudem eine Prüfung ablegen, für die ihnen bei Bestehen zwei Kreditpunkte für ein späteres Studium an der unibz gutgeschrieben werden.

Am gestrigen Montag um 14.00 Uhr fand die virtuelle Abschlussfeier dieser Vorlesungsreihe statt. Der Prorektor für Lehre Prof. Alex Weissensteiner, der Vizedekan für Forschung an der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik, Prof. Andrea Gasparella, und Prof. Dominik Matt überreichten den Teilnehmenden von „Trends und Anwendungen der KI in Industrieunternehme“ virtuell ihre Teilnahmezertifikate. Von 80 Schüler haben 50 die schriftliche Prüfung (online) absolviert, 49 von ihnen haben die Prüfung bestanden und dadurch zwei ECTS-Kreditpunkte erworben.

Die Initiative „Uni meets School“ wurde 2010 zum ersten Mal gemeinsam mit der TFO Bozen als Projekt gestartet und im Laufe der Jahre auf viele weitere Südtiroler Oberschulen ausgeweitet.

Insgesamt haben in den letzten zehn Jahren über 550 Oberschüler die Schnuppervorlesung an der Freien Universität Bozen besucht. Hier können alle Initiativen und Vorlesungen eingesehen werden, die die unibz den Oberschulen im Schuljahr 2020/21 anbietet: https://issuu.com/unibz/docs/ informations-__und__ orientierungsangebote_de_2020_