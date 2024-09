Volksmusik in Schulen: Nächste Strophe für Projekt “‘s Musigkischtl”

LPA/Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschulen

Freude am Singen, Tanzen, Musizieren durch aktives Mitmachen

Bozen – Pflege und Förderung regionaler Traditionen, Förderung von Gemeinschaft und interkulturellem Dialog: Das Projekt “‘s Musigkischtl” bringt Volksmusik in Südtirols Grundschulen, mit Volksmusik, Volkslied und Volkstanz als verbindende Ausdrucksmittel, die über Generationen hinweg geschätzt und weitergegeben werden.

Für das neue Schuljahr 2024/2025 stehen den Südtiroler Grundschulen wieder zwei unterschiedliche Angebote zur Auswahl: Zum einen werden Volksmusikbegegnungen angeboten, bei denen den Schülerinnen und Schülern der zweiten und dritten Klassen in zwei Einheiten traditionelles Liedgut, Musik und Tanz nähergebracht wird. Das größere Projekt, das ‘s Musigkischtl XXL richtet sich an die älteren Kinder der vierten und fünften Klassen. Die Kinder werden dabei in mehreren Einheiten von einem Referententeam besucht, um gemeinsam zu singen und zu tanzen. Bei einer Abschlussveranstaltung wird das Gelernte präsentiert.

Im vergangenen Schuljahr 2023/2024 nahmen am XXL-Projekt 7 Schulen aus allen Bezirken mit insgesamt 226 Kindern teil. Die Volksmusikbegegnungen konnten an 51 Südtiroler Schulen angeboten werden und erreichten insgesamt 861 Schülerinnen und Schüler.

“Die Erfahrungen in diesem Schuljahr bestärken mich in meiner Überzeugung, dass das Projekt ‘s Musigkischtl einen hohen Stellenwert hat und dass es unverzichtbar für die Vermittlung unserer musikalischen Volkskultur an die Kinder im Grundschulalter ist”, erklärt Luisa Jaeger, die schon lange als Tanzreferentin beim Musigkischtl dabei ist.

Organisiert wird das Angebot vom Referat Volksmusik in der Landesdirektion Deutsche und ladinische Musikschulen in Zusammenarbeit mit der Landesdirektion Grund-, Mittel- und Oberschule, dem Südtiroler Volksmusikverein und der Arbeitsgemeinschaft Volkstanz in Südtirol.

Anmeldungen bis zum 30. September

Interessierte Klassen und Schulen können sich ab heute bis einschließlich 30. September für das Projekt “‘s Musigkischtl” anmelden. Unter deutsche-bildung.provinz.bz.it/de/s-musigkischtl sind alle Informationen zur Anmeldung nachzulesen. Das Angebot ist für die Schulen kostenlos.